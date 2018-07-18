Жители Удмуртии создадут талисман национального театра республики

Маскот можно будет увидеть на различных мероприятиях театра.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили принять участие в создании талисмана Государственного национального театра республики. Как сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма, принять участие в конкурсе можно как индивидуально, так и в команде.

Маскот можно будет увидеть на различных мероприятиях театра.

«Требования к созданию талисмана просты: он должен быть уникальным и не похожим на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других учреждений и мероприятий», - отмечается в сообщении.

Маскот должен олицетворять Удмуртский театр, его творческий дух, самобытность, объединить в себе особенности удмуртской (финно-угорской) культуры и остаться понятным представителям разных возрастов, национальностей и профессий. У персонажа должно быть имя. Также его создателям предстоит обосновать выбор образа.

Прием заявок начался 16 июля и продлится до 1 октября.

«Участники могут предоставить работу на электронный адрес nacteatr@yandex.ru с пометкой «На конкурс – талисман» в любой технике, но обязательно в цифровом формате (если рисунок сделан от руки, то его нужно отсканировать или сфотографировать). Также необходимо указать ФИО (полностью), возраст, место проживания, контактный телефон и адрес электронной почты», - сообщили в культурном ведомстве.

Авторов лучших работ наградят, а победитель получит главный приз – абонемент на театральный сезон 2018-2019 годов.