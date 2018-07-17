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Студотряд из Удмуртии на стройке космодрома, квартплата Депардье в России и сравнение президента Трампа с макарониной: что произошло минувшей ночью

08:15, 17 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
08:15, 17 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#Восточный\n#Жерар Депардье\n#Шварценеггер\n#Дональд Трамп
Фото: Пресс-служба Минобразования УР
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро вторника, 17 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

 

Отрядники Удмуртии на космодроме Восточный:

В июле стартовал трудовой сезон студотрядов Всероссийской студенческой стройки «Космодром Восточный». Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртии, на объектах космодрома задействуют более 200 бойцов из 17 отрядов, представляющих 14 регионов России. Среди них студенческий строительный отряд «Монолит» из Удмуртии, а комиссаром стройки является Ксения Юрченко, экс-командир штаба студенческих отрядов Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова «Механ».

«Бойцов ждут не только трудовые будни, но и насыщенная творческая и спортивная программа. Мне очень гордо от того, что у меня вновь появилась возможность представить студенческие отряды Удмуртии на всероссийском проекте. Все отряды целеустремленные, заряженные, инициативные, талантливые и творческие, поэтому работать с ними только в радость! Надеюсь, что все цели на лето будут достигнуты и бойцы уедут с хорошими воспоминаниями!», - рассказала комиссар стройки «Космодром Восточный» Ксения Юрченко.

Отмечается, что летом 2018 года студентов задействуют на рабочих площадках технического и стартового комплекса, водозаборных сооружений. Бойцы студенческих отрядов выполнят работы по благоустройству территории, разработке грунта, установке тротуарных бордюров, строительно-монтажные работы, а также будут работать со сметной и исполнительной документацией.

 

Долги Депардье:

Глава УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова заявила, что исполнительное производство по взысканию налогов в отношении актёра Жерара Депардье открыли по вине его представителя. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Произошла небольшая техническая ошибка, которая была допущена представителем Депардье в расчетах. Сумма этой ошибки абсолютно незначительная - это 1100 рублей», - сказала Вишнякова.

По её словам, все вопросы уже урегулированы. «В принципе, ситуация сама собой разрешилась, задолженности нет», - пояснила глава регионального УФНС.

Ранее сообщалось, что Депардье числится должником по базе УФССП, однако судебные приставы из Саранска не смогли наложить арест на его имущество, так как не нашли его.

Напомним, что в 2013 году Жерар Депардье получил российское гражданство, а за год до этого уехал из Франции в Бельгию, поскольку его обвинили в неуплате налогов. После получения российского паспорта актёр решил не оставаться в России и вернулся в Бельгию.

 

Сравнение Трампа с макарониной:

Голливудский актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокомментировал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. Как сообщает «Взгляд», популярный актёр выложил в своём «Твиттере» видеообращение по этому поводу.

Шварценеггеру было «неловко смотреть» на Трампа, который «стоял там, как маленькая варёная макаронина, как маленький фанат». Шварценеггер заявил, что ждал, когда Трамп попросит у Путина автограф или предложит сделать селфи.

Экс-губернатор Калифорнии обвинил Трампа в том, что президент США подвёл американские Минюст и разведку. «Вы президент США, вы не должны так поступать. Что с вами не так?», - сказал «Арни».

Отмечается, что в США итоги встречи Трампа и Путина вызвали настоящее бешенство.

Arnold on Twitter

President @realDonaldTrump, remember, America first. https://t.co/JDEm2rR50G

08:15, 17 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
161
0
#Владимир Путин\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#Восточный\n#Жерар Депардье\n#Шварценеггер\n#Дональд Трамп

 

 

 


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