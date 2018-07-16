play
pause
  • $ 62.29 ↑
  • € 72.47 ↓

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

18:00, 16 июля, 2018
18:00, 16 июля, 2018
318
0
#благоустройство\n#дороги\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Игра\n#транспорт\n#животные\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#штраф\n#Картина дня
318
0

Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 16 июля, в Ижевске представили новый вид транспорта – электробус. Тестировать его будут не менее месяца, после чего примут решение о возможно покупке новинки. Ранее подобный транспорт испытывали в Туле, Санкт-Петербурге, Владимире и Волгограде.

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новый сквер:

13,8 млн рублей потратят в Ижевске на новый сквер. Его разобьют за зданием городской администрации. Деньги пойдут на озеленение, освещение, установку скамеек, урн, детской площадки.

Опасность обрушения:

В Ижевске из-за повреждения канализационных труб могли обрушиться два перекрестка. Это повредило бы и трамвайные пути. Из-за размыва грунта пришлось начать срочный ремонт.

Штраф для директора:

Директора ООО «Водоканал» оштрафовали в Удмуртии. Компания не поддерживала в надлежащем состоянии водонапорные башни в Игринском районе. Например, не была благоустроена территория зоны санитарной охраны.

Общение с хаски:

В ижевском зоопарке поставили чум с хаски. Шатер располагается напротив главного входа. Обитающих там собак можно гладить. Также посетители с удовольствием фотографируются с животными.

18:00, 16 июля, 2018
318
0
#благоустройство\n#дороги\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Игра\n#транспорт\n#животные\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#штраф\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10038

Удмуртию засыпал крупный град

7364
14:00, 10 июля, 2018

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6505
14:13, 12 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6267
11:31, 13 июля, 2018

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов

5939
10:50, 09 июля, 2018

Преподавателя МГУ подозревают в хищении 39 млн рублей

18:20, 10 июля, 2018
2227

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

1915
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

1913
13:37, 11 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

1870
16:22, 13 июля, 2018

«Человек-муравей и оса» стал лидером российского кинопроката в минувшие выходные

1779
09:12, 09 июля, 2018

Послематчевое видео в поддержку Украины обошлось хорватскому футболисту Вукоевичу отстранением от ЧМ-2018

18:55, 09 июля, 2018
2592

В Таиланде из затопленной пещеры спасли всех детей

1976
15:45, 10 июля, 2018

Борис Джонсон покинул пост главы МИД Британии

1951
19:39, 09 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1884
13:50, 12 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

1861
13:53, 13 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

Электробус

Удмуртия в минуту: главные новости недели

13 июля, 2018