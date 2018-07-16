Обзор самых интересных новостей от ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 16 июля, в Ижевске представили новый вид транспорта – электробус. Тестировать его будут не менее месяца, после чего примут решение о возможно покупке новинки. Ранее подобный транспорт испытывали в Туле, Санкт-Петербурге, Владимире и Волгограде.

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новый сквер:

13,8 млн рублей потратят в Ижевске на новый сквер. Его разобьют за зданием городской администрации. Деньги пойдут на озеленение, освещение, установку скамеек, урн, детской площадки.

Опасность обрушения:

В Ижевске из-за повреждения канализационных труб могли обрушиться два перекрестка. Это повредило бы и трамвайные пути. Из-за размыва грунта пришлось начать срочный ремонт.

Штраф для директора:

Директора ООО «Водоканал» оштрафовали в Удмуртии. Компания не поддерживала в надлежащем состоянии водонапорные башни в Игринском районе. Например, не была благоустроена территория зоны санитарной охраны.

Общение с хаски:

В ижевском зоопарке поставили чум с хаски. Шатер располагается напротив главного входа. Обитающих там собак можно гладить. Также посетители с удовольствием фотографируются с животными.