В ижевском зоопарке появился чум с хаски

Собак можно погладить и сфотографировать.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском зоопарке поставили чум с хаски. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Зоопарка Удмуртии в соцсети «Вконтакте».

Шатер располагается напротив главного входа в зоопарк в центральной его части.

«Здесь обитают дружелюбные, игривые и ласковые хаски. Если захотите зайти к ним в гости, они будут просто счастливы», - отмечается в сообщении.

Пообщаться и сфотографироваться с собаками можно в выходные дни с 14:00 до 16:00.