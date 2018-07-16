Мышиная лихорадка в Удмуртии, останки последнего императора России и хулиганы в Париже: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.
Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечное утро середины лета, 16 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.
Мышиная лихорадка:
За первую половину 2018 года в Удмуртии зафиксировано 222 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.
Отметим, что число заболевших на 30,6% меньше, чем за первое полугодие 2017 года. Тогда их было 320 человек. Среди заболевших 11 детей до 14 лет. В прошлом году за январь-июнь заболело четверо детей.
Напомним, в начале июня 2018 года в годовом отчёте федерального Роспотребнадзора Удмуртская Республика стала лидером по заболеваемости ГЛПС.
Царские останки:
Новые экспертизы подтвердили подлинность останков семьи российского императора Николая II. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Следственный комитет России.
Комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки, найденные в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом, принадлежат «бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения». Семь из 11 останков принадлежат семье, в которую входили «мать, отец, четыре дочери и сын». О том, что речь идет о семье Николая II, свидетельствуют результаты сопоставления с генетическими профилями живых родственников семьи Романовых.
Также проведено сравнение с останками отца Николая II Александра III, в результате экспертизы установлены родственные отношения «на уровне отец-сын».
Следственный комитет завершит расследование уголовного дела об убийстве царской семьи после того, как получит данные последних четырех экспертиз, в том числе исследования документов из зарубежных архивов, полученных за последние 1,5 года.
Напомним, что семью последнего российского императора расстреляли в Екатеринбурге 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Болельщики на Елисейских полях:
В Париже празднование победы сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу привело к беспорядкам. Об этом сообщает «Взгляд».
Отмечается, что к праздновавшим фанатам примкнула группа хулиганов, которая начала бросать камни в витрины магазинов на Елисейских полях – хулиганы собирались заполучить запасы вина и шампанского в супермаркете. Правоохранители использовали слезоточивый газ. Кроме того, мелкие инциденты произошли и в других местах у Триумфальной арки.
Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира по футболу-2018, обыграв в московских «Лужниках» сборную Хорватии.
Police and football fans clash in Paris after France's World Cup victory
Minor clashes between French police and football fans have taken place in Paris after France beat Croatia 4-2 in the World Cup final.