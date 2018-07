Мышиная лихорадка в Удмуртии, останки последнего императора России и хулиганы в Париже: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Солнечное утро середины лета, 16 июля, встречает читателей на «Сусанине» традиционным утренним обзором новостей.

Мышиная лихорадка:

За первую половину 2018 года в Удмуртии зафиксировано 222 случая заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора.

Отметим, что число заболевших на 30,6% меньше, чем за первое полугодие 2017 года. Тогда их было 320 человек. Среди заболевших 11 детей до 14 лет. В прошлом году за январь-июнь заболело четверо детей.

Напомним, в начале июня 2018 года в годовом отчёте федерального Роспотребнадзора Удмуртская Республика стала лидером по заболеваемости ГЛПС.

Царские останки:

Новые экспертизы подтвердили подлинность останков семьи российского императора Николая II. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на Следственный комитет России.

Комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили, что останки, найденные в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом, принадлежат «бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения». Семь из 11 останков принадлежат семье, в которую входили «мать, отец, четыре дочери и сын». О том, что речь идет о семье Николая II, свидетельствуют результаты сопоставления с генетическими профилями живых родственников семьи Романовых.

Также проведено сравнение с останками отца Николая II Александра III, в результате экспертизы установлены родственные отношения «на уровне отец-сын».

Следственный комитет завершит расследование уголовного дела об убийстве царской семьи после того, как получит данные последних четырех экспертиз, в том числе исследования документов из зарубежных архивов, полученных за последние 1,5 года.

Напомним, что семью последнего российского императора расстреляли в Екатеринбурге 100 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.



Болельщики на Елисейских полях:

В Париже празднование победы сборной Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу привело к беспорядкам. Об этом сообщает «Взгляд».

Отмечается, что к праздновавшим фанатам примкнула группа хулиганов, которая начала бросать камни в витрины магазинов на Елисейских полях – хулиганы собирались заполучить запасы вина и шампанского в супермаркете. Правоохранители использовали слезоточивый газ. Кроме того, мелкие инциденты произошли и в других местах у Триумфальной арки.

Напомним, сборная Франции стала чемпионом мира по футболу-2018, обыграв в московских «Лужниках» сборную Хорватии.

