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В Ижевске 15 июля пройдет «Разделяйка»

11:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
11:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
351
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#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора
Фото: vk.com/razdelyaika18
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Сбор мусора продлиться с 13:00 до 15:00 на парковке между Удмуртским госуниверситетом и ледовым дворцом «Ижсталь».

Ижевск. Удмуртия. Экологическая акция «Рзделяйка» вновь пройдет в Ижевске 15 июля. Как сообщают организаторы, она продлиться с 13:00 до 15:00.

Мусор будут собирать на парковке между Удмуртским госуниверситетом и ледовым дворцом «Ижсталь». О том, что можно, а что нельзя приносить читайте в группе «Разделяйка» ВКонтакте.

Справка:

«Разделяйка» - раздельный сбор мусора - периодическая экологическая акция, в ходе которой можно сдать на переработку тетради и блокноты, стеклянную посуду, банки, бутылки и пузырьки, картонные коробки, ПЭТ-бутылки, газеты, бумажные рекламные буклеты и открытки, книги и журналы, целлюлозные упаковки из-под яиц, пластиковые канистры и другие ставшие ненужными вещи.

11:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
351
0
#Ижевск\n#акция\n#Удмуртия\n#мусор\n#уборка мусора

 

 

 


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