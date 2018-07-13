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Ижевчанам частично вернут деньги за детские путевки в загородные лагеря

10:45, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
10:45, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
221
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
221
0

Заявки принимаются до 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане смогут частично вернуть деньги за путевки в загородные детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба города.

Заявку на осенний период горожанам необходимо подать до 30 сентября 2018 года.

Оформить ее можно:

- в Управлении образования администрации Ижевска - улица Максима Горького, 69, кабинет № 7;

- в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

График приема документов:

- вторник: с 13:00 до 17:00;

- среда: с 8:30 до 12:00;

- пятница: с 13:00 до 16:00.

10:45, 13 июля, 2018
Аграфена Костромская
221
0
#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


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