Ижевчанам частично вернут деньги за детские путевки в загородные лагеря

Заявки принимаются до 30 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчане смогут частично вернуть деньги за путевки в загородные детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщает пресс-служба города.

Заявку на осенний период горожанам необходимо подать до 30 сентября 2018 года.

Оформить ее можно:

- в Управлении образования администрации Ижевска - улица Максима Горького, 69, кабинет № 7;

- в электронной форме через Региональный портал и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

График приема документов:

- вторник: с 13:00 до 17:00;

- среда: с 8:30 до 12:00;

- пятница: с 13:00 до 16:00.