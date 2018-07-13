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Сгоревший дом в Удмуртии, номинанты на «Эмми» и затмение Солнца суперлуной: что произошло минувшей ночью

08:00, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#сериал\n#Игра престолов\n#пожар
Фото: pixabay.com
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 13 июля, впереди выходные, а пока «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях минувшего вечера и ночи.

Пожар

12 июля в 22:42 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании в деревне Хохряки. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии, на улице Совхозная загорелся двухквартирный дом. С огнем удалось справиться к 23:06. К сожалению, дом и все имущество сгорело. Очевидцы поделились видео с мест пожара в соцсетях.

 

Взрыв

12 человек пострадали в Каире в результате взрыва в районе аэропорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя египетской армии Тамер эль-Рефаи.

Он опроверг данные о том, что взрыв произошел на территории аэропорта. По словам спикера, из-за очень высокой температуры воздуха произошел самоподрыв одной из емкостей, расположенной недалеко от аэропорта нефтехимической компании.

Затмение

В пятницу 13 июля Луна частично закроет Солнце. Спутник земли приблизится к нашей планете на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние – 357 430 км и заслонит собой самую большую звезду, пишут «Известия».

Наблюдать за затмением суперлуной смогут жители Новой Зеландии, Австралии и ученые антарктической станции Кейси. На территории России, а также во всем Северном полушарии планеты феномен разглядеть будет невозможно.

Больше всех повезет ученым из Антарктики, которые увидят, как спутник Земли заслонит 20% Солнца.

В последний раз в пятницу 13-го суперлуна частично закрывала для жителей Земли Солнце в декабре 1974 года. В следующий раз явление повторится только в 2080 году.

25 июня сообщалось, что в Москве и на большей части России в конце июля можно будет наблюдать самое продолжительное в этом веке полное лунное затмение и великое противостояние Марса.

«Эмми»

Сериал «Игра престолов» претендует на награду «Эмми» в 22 номинациях, в том числе как «Лучший драматический сериал». Об этом сообщает РБК.

В ключевой номинации также представлены сериалы «Корона», «Американцы», «Это мы», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Актеры из «Игры престолов» — Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди — номинированы на премию за исполнение ролей второго плана.

На втором месте по числу номинаций — сериал «Мир Дикого Запада» и комедийное шоу NBC Saturday Night Live (по 21 номинации). Сериал «Рассказ служанки» на третьем месте — 20 номинаций.

Награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе на юбилейной, 70-й церемонии «Эмми».

08:00, 13 июля, 2018
Диана Ворончихина
499
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#сериал\n#Игра престолов\n#пожар

 

 

 


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