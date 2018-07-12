Информационный обзор от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В четверг стало известно, что власти Ижевска продали с молотка лагерь «Соловьевские дачи». Он не работал уже несколько лет. Компания «Рента-С» купила территорию с постройками за 10 млн рублей. Первоначальная стоимость была почти в два раза ниже.
Удмуртия в минуту: продажа "Соловьевских дач" и "Гербер" в Санкт-Петербурге
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Освещение города:
756 млн рублей инвестиций планируется привлечь для освещения Ижевска. В рамках реализации проекта 30 тыс. светильников заменят на светодиодные. Также планируется начать переносить электрокабели под землю.
Слив в лесу:
В Удмуртии возбудили уголовное дело о порче земли в Воткинском районе. Сотрудники агрохолдинга «Кама» сливали в лес сточные воды. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.
Фан-зона без торгов:
Проверка антимонопольной службы о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа. Решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.
«Северный» Гербер:
Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Праздник состоится 28 июля. В «северную столицу» приедут «Бабушки из Бураново» и другие артисты.