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Удмуртия в минуту: продажа «Соловьевских дач» и «Гербер» в Санкт-Петербурге

18:15, 12 июля, 2018
18:15, 12 июля, 2018
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#спорт\n#благоустройство\n#удмурты\n#Ижевск\n#лес\n#экология\n#видео\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#Картина дня
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Информационный обзор от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг стало известно, что власти Ижевска продали с молотка лагерь «Соловьевские дачи». Он не работал уже несколько лет. Компания «Рента-С» купила территорию с постройками за 10 млн рублей. Первоначальная стоимость была почти в два раза ниже.

Удмуртия в минуту: продажа "Соловьевских дач" и "Гербер" в Санкт-Петербурге

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Освещение города:

756 млн рублей инвестиций планируется привлечь для освещения Ижевска. В рамках реализации проекта 30 тыс. светильников заменят на светодиодные. Также планируется начать переносить электрокабели под землю.

Слив в лесу:

В Удмуртии возбудили уголовное дело о порче земли в Воткинском районе. Сотрудники агрохолдинга «Кама» сливали в лес сточные воды. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.

Фан-зона без торгов:

Проверка антимонопольной службы о строительстве фан-зоны в Ижевске без торгов продлится до конца августа. Решение о наличии или отсутствии нарушения будет вынесено после анализа всех материалов.

«Северный» Гербер:

Фестиваль удмуртской культуры «Гербер» впервые пройдет в Санкт-Петербурге. Праздник состоится 28 июля. В «северную столицу» приедут «Бабушки из Бураново» и другие артисты.

18:15, 12 июля, 2018
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#спорт\n#благоустройство\n#удмурты\n#Ижевск\n#лес\n#экология\n#видео\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


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