«Поющая» остановка в Ижевске, горе-похититель люков и второй финалист ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня четверг, 12 июля, и пока вы готовите свой утренний кофе, «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях минувшего вечера и дня.

«Поющая» остановка

В Ижевске появилась «поющая» остановка. Об этом жители города сообщили в соцсетях.

Теперь на остановке «Парк Кирова» пассажиры, пока дожидаются свой трамвай, могут послушать классическую музыку. Правда, насладиться симфониями можно только в час пик: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 00:00.

Остановка работает за счет солнечной батареи.

И был таков…

В Ижевске мужчина упал в яму при попытке украсть люк глубиной 1,5 метра. А после того, как спасатели достали горе-грабителя, он сбежал. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

ЧМ-2018

Вечером 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве в полуфинале чемпионата мира по футболу встретились сборные Англии и Хорватии. В дополнительное время сборной Хорватии удалось переиграть англичан со счетом 2:1.

Гол на пятой минуте игры забил англичанин Киран Триппье. Иван Перишич забил ответный мяч на 68-й. Игра перешла в овертайм со счетом 1:1 и на 109-й минуте Марио Манджукич поразил ворота англичан.

В финале сборная Хорватии сыграет со сборной Франции, а бельгийцы и англичане сыграют матч за третье место.

Камнепад

Четверо альпинистов из Санкт-Петербурга попали под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В 20:30 поступило сообщение, что в Черекском районе, на перевале Урал (высота 3900 метров над уровнем моря), четверо альпинистов из Санкт-Петербурга попали под камнепад, один из них получил травмы», - сказали агентству в МЧС.

Для оказания помощи пострадавшим пешим ходом выдвинулись четверо спасателей, также туда направят вертолеты.

Без вести

Футбольный болельщик из Британии без вести пропал в России. Как сообщает «Газета.ru», родственники объявили его пропавшим. Они заявили, что он не подавал о себе известий с прошлой недели. Один из родных Дугласа Моретона написал сообщил на своих страницах в социальных сетях, что мужчину в последний раз видели 6 июля в Самаре, где сборная Англии играла в четвертьфинале чемпионата с командой Швеции.

Близкие пропавшего утверждают, что он должны был отправиться в Москву. Не исключено, что фанат добрался до столицы, поскольку там использовались его кредитные карты.

Представитель британского посольства подтвердил информацию о пропаже Моретона и заявил, что обратился в соответствующие органы для выяснения местонахождения соотечественника.