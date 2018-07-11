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Почти 12 тыс человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей

16:30, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
16:30, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
378
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#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Более 2,2 тыс. из них дети.

Ижевск. Удмуртия. Почти 12 тыс. человек пострадали в Удмуртии от укусов клещей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 2,28 тыс. из них - дети.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (5886 человек), Можге (919 человек) и Воткинске (816 человек).  Из районов наибольшая активность клещей отмечена в Шарканском (342 обратившихся), Кезском (328 обратившихся) и Увинском (308 обратившихся) районах.

В управлении отметили, что 7520 клещей исследованы на наличие возбудителя клещевого энцефалита, из них в 253 (3,4%) выявлен возбудитель клещевого энцефалита; 5683 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в 2305 клещах (40,5%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Отметим, что на 10 июля против энцефалита в Удмуртии было привито 45,5 тыс. жителей.  

«Жителям республики необходимо помнить, что регион является эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке.

16:30, 11 июля, 2018
Георгий Поветкин
378
0
#Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия

 

 

 


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