Медики, волонтеры и полицейские в Ижевске помогли потерявшей память бабушке вернуться домой

Пожилая женщина не помнила о себе ничего, кроме имени.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске медики, волонтеры и полицейские помогли потерявшей память пенсионерке вернуться домой. Как сообщается в группе ПСО «Регион 18» в соцсети ВКонтакте, женщина не помнила о себе ничего, кроме имени.

«На горячую линию отряда поступил звонок от медиков приёмного покоя 6 ГКБ гор. Ижевска. К ним на скорой с улицы доставили бабушку: она с трудом назвала своё имя, других данных вспомнить не смогла. Не помнила даже, как оказалась в этой больнице», - говорится в сообщении.

При себе у пожилой женщины не было ни телефона, ни документов.

Врачи бабушку осмотрели, показаний для госпитализации не нашли, однако не отправили на улицу, а обратились к волонтерам с просьбой найти родных женщины. Однако ни у добровольцев, ни в полиции заявлений о пропаже пенсионерки не поступало.

«Но сотрудники полиции не остались в стороне: в отделе полиции № 3 (Первомайский) по имеющимся неполным данным пожилой женщины смогли установить адрес ее проживания», - рассказали волонтеры отряда.

Сотрудники отдела полиции №5 выехали по полученному адресу и встретились с родными пожилой женщины. Вскоре родственники забрали пенсионерку из больницы.