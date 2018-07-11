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Пьяный водитель скутера в Ижевске, смерть внука Брежнева и первый финалист ЧМ по футболу: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
521
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#новости\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#происшествие
Фото: Wikimedia Commons
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня среда, 11 июля, и «Сусанин» традиционно рассказывает вам о событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

ДТП

Минувший вечер в Ижевске не обошелся без дорожно-транспортных происшествий. На улице Ленина дорогу не поделили легковой автомобиль и трамвай. Фотографиями аварии в соцсетях поделились очевидцы.

 

На Можгинском тракте недалеко от деревни Пирогово собрался «паровозик» из машин. На трассе столкнулось сразу четыре автомобиля.

 

Пьяный водитель

Продолжим тему дорог. Дорожный патруль и ДПС регулярно проводят мероприятия по выявлению пьяных водителей. Так, около 3:00 в Ижевске на улице Новоярушкинская был замечен скутер, за рулем которого, предположительно, был нетрезвый мужчина.

Сотрудники ДПС потребовали, чтобы он остановился, но водитель их проигнорировал и попытался скрыться. Его удалось задержать. У мужчины были признаки алкогольного опьянения.

Сотрудниками полиции установлено, что ранее водитель уже задерживался за такое же нарушение.

Первый финалист

Вечером 10 июля Франция и Бельгия встретились в полуфинале чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу французской сборной. Таким образом, Франция стала первым финалистом ЧМ 2018.

Единственный гол забил защитник Самюэль Умтити, который был признан лучшим игроком матча. Благодаря его голу французы третий раз в своей истории смогли пробиться в финал турнира, став шестой командой, которой удалось это сделать. Столько же раз в финал чемпионата мира выходили голландцы, больше - сборные Германии (восемь раз), Бразилии (шесть), Италии (шесть) и Аргентины (пять).

Решающая игра пройдет 15 июля на московском стадионе «Лужники». Соперник Франции определится по итогам встречи Хорватия - Англия, которая пройдет в среду в столице.

Внук Брежнева

Внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей Брежнев скончался в Крыму. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил его друг Сергей Менделеев.

«Страшная новость из Крыма — ушел мой друг и товарищ Андрей Брежнев. Было столько планов, столько всего пережито... для меня было честью», — написал он.

Андрею Брежневу было всего 56 лет. Он родился в 1961 году в Москве. В конце 90-х годов Андрей Брежнев выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР. В 2004-2014 годах входил в КПРФ, в 2014 году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).

08:00, 11 июля, 2018
Диана Ворончихина
521
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#новости\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#происшествие

 

 

 


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