Удмуртия в минуту: новый глава Можги и летний град

О самых интересных новостях вторника – в обзоре информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Во вторник, 10 июля, в Можге выбрали нового главу города. Им стал начальник объекта по уничтожению химического оружия в Камбарке Михаил Трофимов. За его кандидатуру проголосовали 23 депутата городской думы.

Ремонт с нареканиями:

Общественники проверили качество ремонта дорог в Ижевске. Они побывали на улицах Петрова и Щорса. Ремонт там ведется в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Активисты отметили: нарекания есть, подрядчики их устраняют.

Город для туристов:

Жителей Ижевска попросили оценить туристический потенциал города. Для этого был запущен специальный опрос. Высказать свое мнение можно до 13 июля.

Гибель детей:

Двое детей утонули в Удмуртии. Трагедии произошли в Алнашском и Шарканском районах в минувшее воскресенье, 8 июля. На реке Тойма погибла десятилетняя девочка, а в пруду у деревни Старый Пашур – семнадцатилетний юноша.

Летний град:

Во вторник Удмуртию засыпал крупный град. Жители республики поделились фото и видео в социальных сетях. Стихия разгулялась в отдельных районах. Интернет-пользователи рассказали, что град побил посадки и повредил автомобили.