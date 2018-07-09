Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Корреспонденты «Сусанина» подготовили для читателей традиционный вечерний видеообзор, в который попали самые интересные события региона.

Удмуртия в минуту: отравление детей и небольшое похолодание Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Отравление детей:

Кишечную инфекцию обнаружили у детей в лагере «Волна» в Удмуртии. На данный момент в больнице находятся 4 ребенка. У одного из них норовирус подтвердился. Лагерь открылся самовольно.

Лидер продаж:

Ижевская LADA Vesta стала самой популярной маркой в семействе. С начала года Автоваз продал почти 50 тысяч автомобилей этой марки. Прирост к аналогичному показателю прошлого года составил более 40 процентов.

Безопасные реки:

В Удмуртии утвердили 7 безопасных рек для сплавов. В список вошли Иж, Кильмезь, Кырыкмас, Чепца, Сива, Вала и Лоза. Перечень опубликовали на сайте МЧС.

Турнир Тарасова:

6 команд примут участие в хоккейном турнире памяти Тарасова в Ижевске. Игры пройдут с 10 по 12 августа в столице Удмуртии. Среди соперников «Ижстали» будут такие клубы как «Югра», «ЦСК ВВС», «Торос», «Торпедо» и «Молот-Прикамье».

Погода в регионе:

К четвергу в Удмуртии температура воздуха опустится до 20-25 градусов по Цельсию. На протяжении всей недели вероятны дожди, грозы и шквалистый ветер. В ночь с 9 на 10 июля местами ожидается туман.