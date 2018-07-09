Добровольцы из Удмуртии взяли под контроль дикие пляжи Камы

Добровольцы-спасатели объясняют отдыхающим правила безопасности на воде.

Сарапул. Удмуртия. На диких пляжах Камы добровольцы-спасатели ОСВОД ведут патрулирование мест, запрещенных для отдыха населения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«Хотя, все эти места официально запрещены для купания, отдыхающих, особенно в выходные дни, очень много. Осводовцы разъясняют жителям и гостям Сарапула о соблюдении мер безопасности на воде, о неусыпном внимании к детям,» - сообщает надзорный орган.

Кроме этого, добровольцы ОСВОД ездят по детским лагерям с лекциями и обучающими мультфильмами на тему безопасности на воде. Они объясняют, как правильно подавать спасательный круг и жилет, и как пользоваться аквалангом.

Кстати, в Удмуртии разрешено купаться только на шести пляжах. Для отдыха пригодны 9 из 17 пляжей. А вот сплав можно планировать на семи безопасных реках республики.

