Отравление в «Волне» в Удмуртии: что можно привозить детям в лагерь

Памятка родителю, собирающего ребенка в лагерь.

Ижевск. Удмуртия. 8 июля из детского оздоровительного лагеря «Волна» под Ижевском был госпитализирован ребенок с подозрением на ОРВИ. Позже замминистра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева сообщила о кишечной инфекции.

В больнице сейчас находятся четыре ребенка с подозрением на инфекцию, у одного вирус уже подтвердился. Всего на плохое самочувствие пожаловались семь детей.

По сообщению пресс-службы главы и правительства республики оказалось, что лагерь вообще не имел права открываться – у него отсутствуют разрешительные документы на оздоровительную деятельность.

Сейчас двое детей переведены в санаторий «Ижсталь», так как родители пока не могут их забрать, остальные отправились домой. Лагерь закрыт, следственный комитет начал проверку.

Директор «Волны» Сергей Береснев рассказал, что дети могли отравиться продуктами, которые им привезли родители.

Информационное агентство «Сусанин» решило выяснить, как выбрать лагерь для отдыха ребенка, и какие гостинцы можно привезти отдыхающему.

Как выбрать лагерь?

Отдых начинается с покупки путевки. Необходимо внимательно ознакомиться с местом, куда ребенок отправится на смену. По информации Роспотребнадзора, можно поинтересоваться следующими документами:

- проверить, включен ли выбранный лагерь в реестр с санитарно-эпидемиологическими заключениями;

- включен ли лагерь в реестр оздоровительных организаций отдыха и оздоровления на сайте Министерства образования и науки Удмуртской Республики (см. раздел «Направление деятельности»);

- есть ли акт приемки лагеря межведомственной комиссией республики;

- в каких условиях и чем будут питаться дети;

- заключает ли лагерь договор с родителями на время смены.

Если какой-то договор у лагеря отсутствует, стоит задуматься - безопасно ли отправлять ребенка отдыхать именно в это место.

Что положить в чемодан?

Когда лагерь выбран, а путевка куплена, встает главный вопрос: что ребенок может взять с собой на смену, чтобы быть готовым к любой погодной и жизненной ситуации.

Начнем с документов:

- путёвка;

- договор с лагерем (2 шт.);

- медицинская справка;

- справка об эпидокружении, которая подтвердит, что ребенок не контактировал с инфекционными больными. Ее выдает педиатр. Для выезжающих за пределы региона такую справку делают в ФБКЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике».

- копия паспорта или свидетельства о рождении;

- копия медицинского полиса;

- сведения о прививках;

- если ребенок с ограниченными возможностями, то необходимо заключение врача об отсутствии медицинских противопоказаний к направлению его в лагерь.



Для гардероба ребенка выбираем удобные и практичные вещи:

- Несколько футболок и шорт (юбок). Ребенок вряд ли будет стирать свои вещи, поэтому таких базовых вещей должно быть достаточно;

- Необходимо положить в чемодан и теплые вещи: джинсы, кофту с длинным рукавом, закрытую обувь.

- Для спортивных мероприятий кладем в сумку спортивный костюм и кроссовки;

- Для вечерних дискотек красивый комплект одежды, расческу, пилочку для ногтей;

- Носки, трусы;

- Обязательно головной убор;

- Если повезет с погодой, то ребенку понадобится купальник или плавки. Чем ярче расцветка, тем лучше;

- Пижама, сменная обувь для корпуса;

- Сандалии или босоножки на каждый день.

- Средства личной гигиены: зубная щетка и паста, мыло, мочалка, полотенце, тапочки для душа, средства женской гигиены, дезодорант, шампунь, гель для душа.

- Крем от загара и после загара также можно положить в чемодан. Если ребенок имеет индивидуальные косметические или лекарственные средства, то необходимо предупредить об этом воспитателя или вожатого, а также предоставить им инструкцию по применению. Стандартные лекарства в лагерь привозить запрещено.

- Зарядка для телефона, если ребенок едет в лагерь с гаджетами. Но не стоит отправлять на отдых всю домашнюю портативную технику, в лагере найдут чем занять отдыхающего.



В лагерь запрещено привозить:

- колюще-режущие предметы, взрывчатые вещества;

- токсичные и огнеопасные средства;

- алкоголь;

- вещи с агрессивными или нецензурными надписями;

- лазерные указки, биты, нунчаки, кастеты, газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты;

- эротическую и порнографическую продукцию, а также экстремистскую литературу;

- азартные игры (карты);

- лекарства и витамины без рецепта.



Что нельзя привозить ребенку в родительский день:

- кровяные и ливерные колбасы, сырокопченые изделия;

- жареное, чипсы, сухарики, паштеты

- все молочные продукты, а также кремовые пирожные, торты;

- продукты быстрого приготовления;

- заливные блюда;

- грибы;

- соусы и майонезы;

- маринованные овощи и фрукты;

- кофе и другие тонизирующие напитки, квас, газировки;

- продукты, содержащие алкоголь (кумыс, конфеты с начинкой и т.д.)

- орехи;

- карамель;

- жвачка.