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Отравление детей в лагере «Волна» и пьяный водитель в Ижевске: что произошло минувшей ночью

08:00, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
1627
0
#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#отравление\n#происшествие
Фото: volna18.ru
1627
0

Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Хорошее утро должно начинаться не только с чашки кофе, но и с порции новостей, поэтому «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Отравление детей

Накануне в Удмуртии закрыли частный детский лагерь «Волна» из-за отравления 20 детей. После этого следственный комитет начал проверку.

К вечеру стало известно, что учреждение должно было быть закрыто еще 7 июля, так как побывавшие там специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм.

Пьяный водитель

7 июля около 18:35 в Ижевске поступило сообщение о водителе машины «Нива», который, предположительно, находится в состоянии опьянения.

Сотрудники Дорожного патруля (ДНД) нашли его во дворе дома 50 по переулку Северный и установили за ним наблюдение.

«Спустя 15 минут «Нива» начала движение. Сотрудники ДНД перекрыли выезд из двора и сообщили об автомобиле в Дежурную часть МВД по Удмуртской Республике.  Водитель был задержан сотрудниками полиции и Росгвардии по УР во дворе дома 50 по пер. Северный. У него имелись явные признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние опьянения водитель прошёл на месте. Результат - 1,42 мг/л», - говорится в сообщении.

 

«Быг-Быг»

В дерене Старые Быги Шарканского района в воскресенье, 7 июля, завершился гастрономический фестиваль «Быг-Быг». В нем приняли участие гости-кулинары из Москвы, Пермского края, Карелии, Трансильвании, нескольких районов Удмуртии.

Гости праздника могли попробовать традиционные финно-угорские блюда разных регионов. Купить их можно было за местную валюту – «быг» (которая, к слову, шла по курсу: 1 быг = 20 рублей).

Самая старая женщина Европы

В Италии скончалась самая старая женщина в Европе Джузеппина Проетто. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ей было 116 лет и 37 дней. Она была вторым самым пожилым человеком в мире после 117-летней японки Тиё Мияко.

Уроженка коммуны Ла-Маддалена, Проетто перебралась в Монтелупо-Фьорентино в 60-х годах и с тех пор проживала там.

В апреле этого года в Японии в возрасте 117 лет скончалась старейшая жительница планеты Наби Тадзима. После этого титул старейшей жительницы перешел к Тиё Мияко.

08:00, 09 июля, 2018
Диана Ворончихина
1627
0
#дети\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#новости\n#отравление\n#происшествие

 

 

 


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