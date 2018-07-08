В одном из подъездов жил 15-летний ребенок-инвалид, который пользовался креслом-коляской.

Красногорское. Удмуртия. В жилом доме в селе Красногорское после вмешательства прокуратуры установили пандус. В одном из подъездов жил 15-летний ребенок-инвалид, который пользовался креслом-коляской, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Указанная ситуация возникла в связи с бездействием управляющей организации «Энергия», осуществляющей полномочия по содержанию общего имущества многоквартирного дома», - говорится в сообщении прокуратуры.

Представление в итоге было рассмотрено и удовлетворено. В подъезде дома для ребенка-инвалида установлен пандус.