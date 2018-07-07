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День семьи, любви и верности пройдет в Ижевске 8 июля

13:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
13:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
472
0
#семья\n#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#праздники
Фото: pixabay.com
472
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В этот день в столице Удмуртии семьи наградят медалью «За любовь и верность».

Ижевск. Удмуртия. День семьи, любви и верности пройдет в Ижевске 8 июля. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в столице Удмуртии праздничные мероприятия состоятся на нескольких площадках.  

Их для ижевчан организуют у Михаило-Архангелского кафедрального собора и на территории фан-зоны. Ожидается, что площадку в парке Кирова посетят 8 тыс. человек.  

В День семьи, любви и верности в фан-зоне жители города смогут поучаствовать в спортивной эстафете и мастер-классе по изготовлению сладкой ваты и мыльных пузырей. Также посетить праздничный концерт и увидеть кинофильм «Сказ о Петре и Февронии». Мероприятия начнутся в 16:00 и продлятся до 19:00.  

Кроме того, в этот день в Ижевске семьи наградят медалью «За любовь и верность». Вручать их 8 июля будут у памятника святым Петру и Февронии на территории Михаило-Архангельского кафедрального собора в 11.00.  

В этом году обладателями награды станут 10 пар. В том числе Любовь и Евгений Зайцевы. Пара вместе уже 46 лет. За годы брака у них родилось двое детей и четверо внуков.  По их мнению, секрет долгой семейной жизни прост: нужно сглаживать возникающие конфликты, честно работать и смотреть на жизнь с оптимизмом.  

Отмечается, что медалями «За любовь и верность» семьи в столице Удмуртии награждают на протяжении 8 лет. За эти годы их вручили 128 супружеским парам.

13:45, 07 июля, 2018
Александра Бобрович
472
0
#семья\n#Ижевск\n#любовь\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#праздники

 

 

 


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