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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 06 июля, 2018
18:00, 06 июля, 2018
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#спорт\n#Ижевск\n#Балезино\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#благотворительность\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня\n#Александр Бречалов
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О чем писали в республике в минувшие пять дней.

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


«Железный человек»:

Рабочая неделя началась с сообщения о том, что глава Удмуртской Республики Александр Бречалов за одиннадцать часов преодолел дистанцию триатлона Ironman («Айронмен»). Руководитель региона принял участие в состязании уже в третий раз.

Башня «Ижмаша»:

Во вторник в Ижевске произошел пожар на башне заводоуправления Ижмаш. В результате обрушился шпиль культурного объекта. Власти считают, что жители смогут собрать деньги на ремонт. Первоочередные работы обойдутся примерно в 150 млн рублей.

Байк-трип:

В среду «Сусанин» писал, что байкеры из Удмуртии отправились в Германию на мотоцикле «Иж». Путешествие посвящено 130-летию первого ижевского байкера.

Бревенчатая дорога:

Главной новостью четверга стала «деревянная дорога» в Удмуртии. Дорожники уложили бревна на проблемном участке между Балезино и Сергино. Власти заверили: лежнёвка – временное решение. К основному ремонту специалисты приступят ближе к осени.

О погоде:

Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Осадки ожидаются в послеобеденное время. В ночь на понедельник и в первый рабочий день следующей недели возможны грозы. А ближайшей ночью в Ижевске ожидается туман.

18:00, 06 июля, 2018
274
0
#спорт\n#Ижевск\n#Балезино\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#благотворительность\n#происшествие\n#пожар\n#Картина дня\n#Александр Бречалов

 

 

 


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