О чем писали в республике в минувшие пять дней.
Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили традиционный обзор самых интересных новостей минувших пяти дней.
Удмуртия в минуту: главные новости недели
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
«Железный человек»:
Рабочая неделя началась с сообщения о том, что глава Удмуртской Республики Александр Бречалов за одиннадцать часов преодолел дистанцию триатлона Ironman («Айронмен»). Руководитель региона принял участие в состязании уже в третий раз.
Башня «Ижмаша»:
Во вторник в Ижевске произошел пожар на башне заводоуправления Ижмаш. В результате обрушился шпиль культурного объекта. Власти считают, что жители смогут собрать деньги на ремонт. Первоочередные работы обойдутся примерно в 150 млн рублей.
Байк-трип:
В среду «Сусанин» писал, что байкеры из Удмуртии отправились в Германию на мотоцикле «Иж». Путешествие посвящено 130-летию первого ижевского байкера.
Бревенчатая дорога:
Главной новостью четверга стала «деревянная дорога» в Удмуртии. Дорожники уложили бревна на проблемном участке между Балезино и Сергино. Власти заверили: лежнёвка – временное решение. К основному ремонту специалисты приступят ближе к осени.
О погоде:
Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Осадки ожидаются в послеобеденное время. В ночь на понедельник и в первый рабочий день следующей недели возможны грозы. А ближайшей ночью в Ижевске ожидается туман.