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Удмуртия в минуту: строительство ААЗС и бревенчатая дорога

18:00, 05 июля, 2018
Ксения Чернова
18:00, 05 июля, 2018
Ксения Чернова
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#спорт\n#авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Балезино\n#погода\n#биатлон\n#видео\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Картина дня
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Обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 5 июля, стало известно, что власти Ижевска подписали соглашение о строительстве и эксплуатации автоматических автозаправок. Инвестиционные вложения частной компании в проект составят 148 млн рублей. Располагаться новые заправки будут на центральных улицах города.

Удмуртия в минуту: строительство АЗС и бревенчатая дорога

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

 

Бревенчатая дорога:

В Удмуртии отремонтировали проблемный участок автодороги «Балезино-Сергино». Дорожники уложили на 80 м бревна. Лежнёвка – временное решение. К основному ремонту специалисты приступят ближе к сентябрю.

Временный директор:

У ижевского концерна «Калашников» появился временный гендиректор. На эту должность назначили Владимира Дмитриева. Ранее он руководил предприятием в другом статусе – исполняющего обязанности гендиректора.

Капризы погоды:

Жителей Удмуртии предупредили о грозе и граде. Синоптики прогнозируют, что погода испортится к ночи. При грозе усилится ветер. Жителей попросили соблюдать меры предосторожности.

На новом месте:

Женские старты «Ижевской винтовки» перенесут из Чайковского в столицу Удмуртии. Это подтвердил Союз биатлонистов России. В этом году старты пройдут в конце декабря.

18:00, 05 июля, 2018
Ксения Чернова
265
0
#спорт\n#авто\n#промышленность\n#Ижевск\n#Балезино\n#погода\n#биатлон\n#видео\n#Концерн Калашников\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#Картина дня

 

 

 


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