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Настоящую нежность не спутаешь: в Ижевске 10 семей получат медаль «За любовь и верность»

16:00, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:00, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
554
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#общество\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: скульптура «Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские»
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Празднование Дня семьи, любви и верности пройдет на нескольких площадках города в воскресенье, 8 июля.

Ижевск. Удмуртия. В День семьи, любви и верности в Удмуртии традиционно наградят семьи медалью «За любовь и верность». Как рассказала журналистам и.о. начальника управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и детства администрации города Мария Васильева, в этом году в Ижевске это 10 пар.

Всего в Удмуртии медаль получат 50 семей, которые вместе уже более 25 лет. С 2008 года ее обладателями стали 508 пар.

В этом году награды удостоится семья Зайцевых. Евгений и Любовь Зайцевы вместе более 46 лет. Познакомились они еще в студенческие годы, когда учились в Удмуртском государственном университете. На последнем курсе поженились и через год у них родился сын Алексей, а еще через 10 лет дочь Елена. Сегодня у Евгения Владимировича и Любови Леонидовны уже четверо внуков. Старший работает в структуре МВД, а самому младшему два года.

Секрет семейного благополучия, по словам Евгения Зайцева, прост: нужно поддерживать друг друга в сложные моменты и уметь находить компромиссы.

«Может быть мой знак Зодиака тут помогает. Я - Весы и стараюсь все уравновешивать. Супруга у меня Овен – знак такой сильный, огненный. Вот, мы две противоположности, друг друга дополняем, и все вроде хорошо получается», - смеется Евгений Владимирович.

Также он отмечает, что для крепкой семьи важно иметь свои традиции и чтить их: «Каждый год в день рождения родителей мы выезжаем на кладбище. У меня родителей уже нет, у супруги тоже. Вот эту любовь, уважение к своим предкам, корням мы стараемся прививать».

В воскресенье, 8 июля, в Ижевске, как по всей России, будут отмечать День семьи, любви и верности.

Программа мероприятий:  

- с 11:00 у памятника святым Петру и Февронии около Михаило-Архангелского кафедрального собора. Здесь будут вручать медали «За любовь и верность».

- с 16:00 до 19:00 в фан-зоне в парке Кирова будут работать развлекательные площадки: мастер-классы, семейные эстафеты, концерты, флеш-мобы, показ фильма про Февронию.

- с 19:00 до 20:00 – праздничный концерт на площади у Михаило-Архангелского кафедрального собора.

16:00, 05 июля, 2018
Диана Ворончихина
554
0
#общество\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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