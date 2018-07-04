play
pause
  • $ 63.22 ↑
  • € 73.7 ↑

Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов

18:00, 04 июля, 2018
18:00, 04 июля, 2018
296
0
#дети\n#спорт\n#строительство\n#авто\n#Ижевск\n#животные\n#хоккей\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#благотворительность\n#Картина дня
296
0

Обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей среды, 4 июля.

Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


С миру по нитке:

В Удмуртии могут начать сбор средств на восстановление башни «Ижмаша». Шпиль культурного объекта обрушился после пожара во вторник, 3 июля. Власти считают, что жители смогут собрать деньги на ремонт. Первоочередные работы обойдутся примерно в 150 млн рублей.

Новые ясли:

Частные инвесторы построят в Удмуртии 15 новых яслей. В районах появятся типовые помещения на 80 детей каждое. Учреждения потом выкупит регион. 

Эвакуация авто:

В Ижевске начнут эвакуировать мешающие ремонту дорог автомобили. Такое решение было принято властями столицы Удмуртии. Теперь подрядчик сможет устанавливать временные запрещающие стоянку знаки.

Смена площадки:

Хоккейный клуб «Ижсталь» в следующем сезоне планирует выступать на льду «Олимпийца» и «Глазов-Арены». Стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 500 рублей.

Рогатая перепись:

В Удмуртии создадут электронную базу племенного животноводства. Она должна заработать в конце текущего года. Если после этого в племенных хозяйствах будут обнаружены неучтенные быки или коровы, их утилизируют.

18:00, 04 июля, 2018
296
0
#дети\n#спорт\n#строительство\n#авто\n#Ижевск\n#животные\n#хоккей\n#видео\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#благотворительность\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина погиб в ДТП в Татарстане

13:17, 29 июня, 2018
22437

Грузовик упал с моста в Малопургинском районе Удмуртии

14460
17:25, 30 июня, 2018

Глава Удмуртии подписал указ о сокращении чиновников

13390
11:00, 27 июня, 2018

Советник главы Удмуртии Константин Сунцов предложил реформу районных администраций Ижевска

9810
09:44, 29 июня, 2018

Железный человек: глава Удмуртии за 11 часов преодолел дистанцию триатлона Ironman

8219
09:30, 02 июля, 2018

Ураган и тропический ливень накрыли Москву

18:37, 30 июня, 2018
8199

Нога бога: Игорь Акинфеев стал звездой соцсетей после выхода в четвертьфинал сборной России на ЧМ-2018

3702
12:42, 02 июля, 2018

Самозанятым россиянам пообещали по 10 тысяч рублей «налогового капитала»

2510
16:32, 27 июня, 2018

Супруга Никиты Белых рассказала, где будет отбывать срок ее муж

2440
14:51, 27 июня, 2018

Следственный комитет назвал основную версию крушения Ан-148 Саравиа в Подмосковье

2277
09:18, 27 июня, 2018

Путин заявил Болтону, что надеется на восстановление отношений между Россией и США

18:53, 27 июня, 2018
2190

Франция сняла все обвинения с российского сенатора и бизнесмена Керимова

2015
18:58, 28 июня, 2018

«Третий пол» разрешили регистрировать в Австрии

2012
20:25, 30 июня, 2018

У Северной и Южной Кореи могут появиться общие дороги

2007
09:20, 28 июня, 2018

Президент США не исключил возможность признания Крыма российским

1842
12:25, 30 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов

Мотопробеги в честь 130 летия первого конструктора ижевских мотоциклов Петра Можарова стартуют в Удм

Пожар на башне Ижмаша

03 июля, 2018