Обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей среды, 4 июля.

Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

С миру по нитке:

В Удмуртии могут начать сбор средств на восстановление башни «Ижмаша». Шпиль культурного объекта обрушился после пожара во вторник, 3 июля. Власти считают, что жители смогут собрать деньги на ремонт. Первоочередные работы обойдутся примерно в 150 млн рублей.

Новые ясли:

Частные инвесторы построят в Удмуртии 15 новых яслей. В районах появятся типовые помещения на 80 детей каждое. Учреждения потом выкупит регион.

Эвакуация авто:

В Ижевске начнут эвакуировать мешающие ремонту дорог автомобили. Такое решение было принято властями столицы Удмуртии. Теперь подрядчик сможет устанавливать временные запрещающие стоянку знаки.

Смена площадки:

Хоккейный клуб «Ижсталь» в следующем сезоне планирует выступать на льду «Олимпийца» и «Глазов-Арены». Стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 500 рублей.

Рогатая перепись:

В Удмуртии создадут электронную базу племенного животноводства. Она должна заработать в конце текущего года. Если после этого в племенных хозяйствах будут обнаружены неучтенные быки или коровы, их утилизируют.