Обзор новостей от информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя в Удмуртии перевалила за середину. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей среды, 4 июля.
Удмуртия в минуту: деньги на ремонт башни Ижмаша и новые ясли от частных инвесторов
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
С миру по нитке:
В Удмуртии могут начать сбор средств на восстановление башни «Ижмаша». Шпиль культурного объекта обрушился после пожара во вторник, 3 июля. Власти считают, что жители смогут собрать деньги на ремонт. Первоочередные работы обойдутся примерно в 150 млн рублей.
Новые ясли:
Частные инвесторы построят в Удмуртии 15 новых яслей. В районах появятся типовые помещения на 80 детей каждое. Учреждения потом выкупит регион.
Эвакуация авто:
В Ижевске начнут эвакуировать мешающие ремонту дорог автомобили. Такое решение было принято властями столицы Удмуртии. Теперь подрядчик сможет устанавливать временные запрещающие стоянку знаки.
Смена площадки:
Хоккейный клуб «Ижсталь» в следующем сезоне планирует выступать на льду «Олимпийца» и «Глазов-Арены». Стоимость билетов будет варьироваться от 200 до 500 рублей.
Рогатая перепись:
В Удмуртии создадут электронную базу племенного животноводства. Она должна заработать в конце текущего года. Если после этого в племенных хозяйствах будут обнаружены неучтенные быки или коровы, их утилизируют.