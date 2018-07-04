В Удмуртии могут начать сбор средств на восстановление пострадавшей башни Ижмаша

Первоочередной ремонт может обойтись в 150 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут начать сбор средств на восстановление пострадавшей башни заводоуправления «Ижмаш». Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на министра культуры и туризма Удмуртской Республики Владимира Соловьева.

«Я не исключаю этот вариант. Свято-Михайловский храм ведь восстановили. В принципе, тоже бюджетных средств не так много было туда вложено», - цитирует издание слова главы культурного ведомства.

Владимир Соловьев добавил, что ранее символ Ижевска находился в ведении республиканского министерства. Тогда на реконструкцию всего здания требовалось около 4,5 млрд рублей. Пока выделить такую сумму не представляется возможным. Поэтому глава Минкульта надеется на помощь горожан.

«У нас много патриотов, любящих Ижевск, Родину, историю нашего Отчества. Народ бы нашелся, нашлись бы предприниматели, которые смогли бы вложить (средства – Прим.ред). Это же наша гордость, символ республики и столицы», - подчеркнул министр.

С ним согласен и исполняющий обязанности замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков: «Надеюсь, что судьба здания, являющегося федеральной собственностью, не оставит никого равнодушным, и все заинтересованные стороны – Агентство по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии, Правительство Удмуртии, федеральные органы власти, муниципалитет Ижевска, бизнес-сообщество, горожане сообща найдут решение, которое поможет нам сохранить его для будущих поколений».

Напомним, возгорание на башне завода Ижмаш произошло 3 июля. После этого обвалился шпиль культурного объекта. По словам историка Евгения Шумилова, это один из трагических дней для Ижевска.

Пожар на башне Ижмаша Uploaded by ИА Сусанин on 2018-07-03.

По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.

Первоочередной ремонт пострадавшей башни Ижмаша может обойтись в 150 млн рублей.

Главный корпус оружейного завода является одним из старейших зданий Ижевска. Его строительство начали еще в 1808 году. Корпус стал первым в Европе многоэтажным производственным зданием. Башня главного корпуса является одним из символов города. В настоящее время здание не эксплуатируется.