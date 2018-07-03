Удмуртия в минуту: пожар на башне Ижмаша и новый тренер «Ижстали»

Обзор новостей от информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Главной новостью вторника, 3 июля, в Ижевске стал пожар на башне заводоуправления Ижмаш. В результате обрушился шпиль культурного объекта. Пожарные выясняют причину возгорания. Отметим, что башня является объектом культурного наследия федерального значения.

Новый тренер:

Хоккейный клуб «Ижсталь» может возглавить Вадим Шахрайчук. Специалист в прошлом году тренировал клуб из Украины. Кандидатуру нового наставника продвигает директор «сталеваров» Константин Билан.

Наведут порядок:

Летний сад в Ижевске обязали избавиться от строительного мусора и веток. Кроме того, в парке на улице Горького появятся дополнительные урны. Сотрудникам также предстоит разобраться с прошлогодней травой и разросшимся кустарником.

Качество воды:

Специалисты назвали четыре района Удмуртии с самым плохим качеством питьевой воды в регионе. Худшие показатели отмечены в Балезинском, Ярском, Кезском и Юкаменском районах.

«Бег мира»:

В Ижевске накануне побывали участники международной факельной эстафеты «Бег Мира». Команда из 13 человек пересекла Удмуртию, ненадолго остановившись в столице.