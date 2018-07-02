Удмуртия в минуту: «Железный человек» Удмуртии и продолжающаяся жара

Самые интересные новости дня – в обзоре «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя июля началась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги понедельника, 2 июля. О самых интересных новостях дня читайте в традиционном обзоре.

«Железный человек»:

Глава Удмуртии Александр Бречалов за 11 часов преодолел дистанцию триатлона «Ironman». Соревнования проходили в австрийском Клагенфурте. Дистанция состояла из заплыва, заезда на велосипеде и марафонского забега. Бречалов принял участие в «Айронмене» уже в третий раз.

«Город России»:

Ижевск претендует на звание «Город России». Интернет-пользователям предстоит определить самый привлекательный, узнаваемый и символичный город. На данный момент столица Удмуртии занимает 65 место из 83.

Серьезный пожар:

Серьезный пожар произошел в селе Селычка в минувшие выходные. Пламя вспыхнуло в бане и уничтожило надворные постройки и шестиквартирный жилой дом. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Трагедия:

Подросток утонул в Кизнерском районе Удмуртии. Трагедия произошла в деревне Верхняя Тыжма. Мальчик с друзьями пошел купаться на пруд, но выплыть не смог. Его тело нашли спасатели.

О погоде:

В первой половине недели в Удмуртии будет жарко. Столбики термометров будут подниматься до +34 градусов по Цельсию. В среду, 4 июля, повсеместно ожидаются дожди. Жара ослабнет к пятнице.