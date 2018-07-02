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Удмуртия в минуту: «Железный человек» Удмуртии и продолжающаяся жара

18:00, 02 июля, 2018
18:00, 02 июля, 2018
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#дети\n#спорт\n#МЧС\n#Ижевск\n#Кизнер\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#пожар\n#Картина дня
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Самые интересные новости дня – в обзоре «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя июля началась в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги понедельника, 2 июля. О самых интересных новостях дня читайте в традиционном обзоре.

Удмуртия в минуту: "железный человек" республики и продолжающаяся жара

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


«Железный человек»:

Глава Удмуртии Александр Бречалов за 11 часов преодолел дистанцию триатлона «Ironman». Соревнования проходили в австрийском Клагенфурте. Дистанция состояла из заплыва, заезда на велосипеде и марафонского забега. Бречалов принял участие в «Айронмене» уже в третий раз.

«Город России»:

Ижевск претендует на звание «Город России». Интернет-пользователям предстоит определить самый привлекательный, узнаваемый и символичный город. На данный момент столица Удмуртии занимает 65 место из 83.

Серьезный пожар:

Серьезный пожар произошел в селе Селычка в минувшие выходные. Пламя вспыхнуло в бане и уничтожило надворные постройки и шестиквартирный жилой дом. К счастью, во время пожара никто не пострадал.

Трагедия:

Подросток утонул в Кизнерском районе Удмуртии. Трагедия произошла в деревне Верхняя Тыжма. Мальчик с друзьями пошел купаться на пруд, но выплыть не смог. Его тело нашли спасатели.

О погоде:

В первой половине недели в Удмуртии будет жарко. Столбики термометров будут подниматься до +34 градусов по Цельсию. В среду, 4 июля, повсеместно ожидаются дожди. Жара ослабнет к пятнице.

18:00, 02 июля, 2018
453
0
#дети\n#спорт\n#МЧС\n#Ижевск\n#Кизнер\n#погода\n#видео\n#город\n#Удмуртия\n#пожар\n#Картина дня

 

 

 


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