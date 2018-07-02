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Отключение горячей воды в Ижевске, победа сборной России над Испанией и репетиция траура в Британии

08:00, 02 июля, 2018
Анна Торхова
08:00, 02 июля, 2018
Анна Торхова
333
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Гарри Поттер
Фото: vk.com/fifaworldcup
333
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре понедельник, 2 июля. Новый день предлагаем начать с традиционного утреннего обзора новостей от «Сусанина».

Бег Мира:

В Ижевск 2 июля прибудет команда эстафеты «Бег Мира». Маршрут спортсменов по городу составит 5 км, пишет пресс-служба столицы.

Команда соберется в 15:40 у центральных ворот парка имени Кирова и пробежит по набережной ижевского пруда, Центральной площади и финиширует в сквере у Вечного огня.

Отметим, старт факельной эстафете был дан 12 июня в Тюмени. Главная задача эстафеты – дать возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания дружбы и единства.

Гидравлические испытания:

Со 2 по 15 июля в Ижевске пройдут очередные этапы гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

Горячую воду отключат в домах по адресам:

- Краева 31, 33, 35, 35а, 37а, 39, 40, 40а, 41, 43, 50;

- Воровского 126, 128, 130, 130а, 132, 134, 134а, 136, 136а, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 151а, 152, 154, 156, 162, 163, 165, 168, 170, 171, 172;

- Восточная 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 75, 81а, 83а, 85, 95а;

- К.Либкнехта 59а, 61, 63, 65, 67, 69;

- Коммунаров 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 212, 214, 235;

- Ленина 17, 19, 21, 27, 29, 31, 39, 41, 41а, 45, 62, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

- Орджоникидзе 2б, 36, 42, 52а;

- Пастухова 92, 94, 96, 98, 98а, 100;

- Пушкинская 182, 184, 186;

- Советская 16, 18, 20, 22б, 23, 30, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 38;

- Удмуртская 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 203, 205, 214, 216, 218;

- Автозаводская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

- Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

- Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 32, 33, 33а, 33б, 34, 36, 37, 37а, 39, 39а, 43/1, 43/2, 45, 47, 47а, 51;

- Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23;

- Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75;

-Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 74а/1;

- Труда, 3.

Дополнительные адреса в рамках этапа:

- Карлутская набережная 5, 7;

- К. Либкнехта 60;

- Ключевой поселок 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55б, 60, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 73, 77, 81, 81в, 83, 85; 85б;

- Ленина 94, 94а, 96, 96а;

- Орджоникидзе 17, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 27б, 27в, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35б, 37, 39, 53, 55, 57, 59, 61, 71;

- пр. Орджоникидзе 2, 4;

- пер. Прасовский 2, 4.

Победа:

Россия вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу-2018. Сборной удалось обыграть команду из Испании в серии пенальти.

На 11 минуте счет в игре открыла сборная Испании, в ходе борьбы у ворот Сергей Игнашевич отправил мяч в свои ворота. На 41-й минуте нападающий Артем Дзюба  сравнял счет, пробив пенальти.

После 90-й минуты счет матча оставался равным. Исход игры не решило и добавленное время (два тайма по 15 минут).

Победителя удалось определить по серии пенальти. Игорь Акинфеев отразил два удара испанских футболистов Коке и Аспаса. Игра завершилась со счетом 1:1 (3:4 по пенальти) в пользу сборной России.

В следующей игре соперником России на поле станет сборная Хорватии, которая обыграла команду из Дании по серии пенальти 3:2.

Репетиция:

В Британии прошла тайная репетиция подготовки к национальному трауру в случае смерти королевы Елизаветы II. Об этом пишет Life со ссылкой на Times.

Репетицию по названием Castle Dove посвятили организации действий, которые необходимо провести на следующий день после смерти королевы, когда об этом будет официально объявлено.

Руководил действиями заместитель премьера страны Дэвид Лидингтон.

Отметим, с самочувствием 92-летней Елизаветы II репетиция не связана.

Ушла с молотка:

Первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень», выпущенное в 1997 году, продали на аукционе. Её оценили почти в 74 тыс. долларов, пишут «Известия».

Книга принадлежала женщине, которая более 20 лет назад купила её на вокзале. Теперь же, по итогам торгов, её передали американскому коллекционеру. Издание отличается своими орфографическими ошибками и неточностями, которые позднее были исправлены в других выпусках.

08:00, 02 июля, 2018
Анна Торхова
333
0
#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#УКС\n#горячая вода\n#чемпионат мира по футболу 2018\n#Гарри Поттер

 

 

 


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