В Удмуртии 30 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в лагерях

Об этом сообщили в республиканском Минобрнауки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в лагеря. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

«В течение всего летнего периода 2018 года планируется охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тысяч детей. Из них 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что местами отдыха станут в том числе загородные лагеря «Энергетик», «Юность», «Звездочка» и «Елочка».

Кроме того, для этой категории детей Минспортом Удмуртии планируется организация и проведение 25 профильных смен. Традиционно участниками данных смен являются дети и подростки из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, подростки, состоящие на различных видах учёта, а также условно осужденные.