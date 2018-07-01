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В Удмуртии 30 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в лагерях

11:20, 01 июля, 2018
11:20, 01 июля, 2018
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#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пионерский лагерь\n#каникулы\n#лагерь
Фото: лагерь-юность.рф
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Об этом сообщили в республиканском Минобрнауки.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 30 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в лагеря. Об этом сообщили в республиканском министерстве образования и науки.

«В течение всего летнего периода 2018 года планируется охватить отдыхом и оздоровлением более 90 тысяч детей. Из них 30 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что местами отдыха станут в том числе загородные лагеря «Энергетик», «Юность», «Звездочка» и «Елочка».

Кроме того, для этой категории детей Минспортом Удмуртии планируется организация и проведение 25 профильных смен. Традиционно участниками данных смен являются дети и подростки из многодетных, малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, подростки, состоящие на различных видах учёта, а также условно осужденные.

11:20, 01 июля, 2018
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#дети\n#отдых\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пионерский лагерь\n#каникулы\n#лагерь

 

 

 


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