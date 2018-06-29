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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 29 июня, 2018
18:00, 29 июня, 2018
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#дети\n#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#лес\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#видео\n#Удмуртия\n#пожар\n#Картина дня
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Самые интересные новости дня – в обзоре «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. Последняя рабочая неделя июня подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги прошедших пяти дней. А самых интересных новостях – в традиционном обзоре.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Трагедия на Каме:

В Сарапуле 24 июня утонул выпускник девятого класса. Об этом в понедельник рассказали на аппаратном совещании у главы региона. Мальчик с товарищами пытался переплыть Каму. Двух его друзей спасли проходящим катером.

Леса особого режима:

Во вторник стало известно, что в лесах Удмуртии с 29 июня введут особый противопожарный режим. До 1 августа там запрещено разводить костры. Жителям за нарушение запрета грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Сокращение числа:

В среду глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о сокращении чиновников. Их число уменьшится на 15%. В республике также предложили рассмотреть вопрос об оптимизации в Центральной избирательной комиссии региона.

Мнение жителей:

Главной новостью четверга, 28 июня, в Ижевске стало голосование жителей Восточного поселка. В публичных слушаниях приняли участие более 1800 человек. Они высказались за перевод земель в зону индивидуальной жилой застройки.

Рост тарифов:

В Удмуртии с 1 июля вновь вырастут тарифы ЖКХ. Плата повысится за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление и электроснабжение.

18:00, 29 июня, 2018
548
0
#дети\n#строительство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Сарапул\n#лес\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#видео\n#Удмуртия\n#пожар\n#Картина дня

 

 

 


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