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Прибытие эстафеты «Бег мира» в Ижевск, защита банковских карт от краж и претенденты на Оскар: что произошло минувшей ночью

08:13, 28 июня, 2018
08:13, 28 июня, 2018
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#спорт\n#шоу-бизнес\n#траур\n#Ижевск\n#банки\n#кино\n#кража\n#Удмуртия\n#Картина дня
Фото: vk.com/peacerun
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Об этом писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, Удмуртия. 28 июня обещает быть жарким, поэтому в привычный утренний кофе можно добавить лед – для свежести.

Встреча спортсменов:

2 июля в Ижевск прибудет команда факельной эстафеты «Бег мира». Старт уникальному проекту был дан 12 июня в Тюмени, сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Среди главных задач эстафеты - предоставить возможность всем желающим прикоснуться к факелу Мира и выразить пожелания дружбы, гармонии и единства», - говорится в сообщении.

Участниками эстафеты стали волонтеры, в том числе профессиональные спортсмены. В 2018 году «Бег мира» пройдет по территории 100 стран, общая длина маршрута составит больше 70 тыс. км.

В Удмуртии спортсмены будут двигаться по маршруту Дебесы-Игра-Якшур-Бодья-Шаркан-Ижевск-Завьялово-Киясово-Сарапул-Камбарка – это около 400 км.

В Ижевске встреча команды состоится 2 июля в 16:30 в Сквере Победы.

Опасный алкоголь:

Жительницу Камбарки оштрафовали на 6 тысяч за продажу опасной спиртосодержащей жидкости. Об этом сообщает региональная Прокуратура.

Алкоголь женщина купила в начале года, а в феврале продала две бутылки знакомой за 100 рублей. При этом в жидкости содержался опасный элемент метанол.

Суд оштрафовал женщину на 6 тыс. рублей.

Карты под защитой:

В России появился закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступит в силу через 90 дней, пишет Газета

Он предусматривает возможность блокировки на срок до 2 дней карты, если оператору покажется, что переводы осщуествляются без согласия владельца. Кроме того, операторы по переводу средств и операторы платежных систем будут обязаны сообщать обо всех «подозрительных» операциях в Банк России.

Траур:

В Лос-Анджелесе скончался музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона. Лента сообщает, что Джексону было 89 лет.

В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков. У него было 10 детей — все, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. Он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.

Претенденты на награду:

Американские кинокритики из издания Variety составили список фильмов, которые, предположительно, поборются за премию «Оскар» в 2019 году. Об этом сообщает Life.

На звание лучшего претендуют фильм «Тебя никогда здесь не было», блокбастер «Чёрная Пантера», «Первая реформаторская церковь» с Итаном Хоуком, хоррор «Реинкарнация» и драма «Наездник».

В номинации "Лучший режиссёр", по мнению критиков, может победить Хлоя Чжао за фильм «Наездник».

Звание лучшего актёра эксперты прочат Итану Хоуку за роль священника в фильме «Первая реформаторская церковь». В номинации «Лучшая актриса» специалисты выделили роль Тони Коллетт в киноленте «Реинкарнация».

Издание отметило, что всё же фильмы основных претендентов оскаровской программы обычно выходят осенью, поэтому список, безусловно, изменится.

08:13, 28 июня, 2018
374
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#спорт\n#шоу-бизнес\n#траур\n#Ижевск\n#банки\n#кино\n#кража\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


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