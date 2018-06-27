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Удмуртия в минуту: сокращение числа чиновников и развитие национальной политики

18:00, 27 июня, 2018
18:00, 27 июня, 2018
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#культура\n#дороги\n#кадры\n#удмурты\n#Ижевск\n#экология\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
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О самых интересных новостях дня – в обзоре информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 27 июня, стало известно, что в Удмуртии на 15% сократят число чиновников. Соответствующий указ подписал глава региона Александр Бречалов. В республике также предложили рассмотреть вопрос об оптимизации в Центральной избирательной комиссии.

Удмуртия в минуту: сокращение числа чиновников и развитие национальной политики

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Переработка мусора:

В переработку мусора в Удмуртии планируется вложить 2 млрд рублей. Деньги выделит корпорация «ГазЭнергоСтрой». Эти средства пойдут в том числе на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов и пяти станций перегрузки и сортировки.

Вопросы безопасности:

В Удмуртии до конца следующего года появится 12 новых комплексов фиксации нарушений. Их установят на подъезде к Ижевску от трассы М-7 «Волга», в первую очередь, в местах концентрации ДТП.

Дорожная авария:

Газель и молоковоз столкнулись утром в среду на трассе в Удмуртии. Авария произошла у деревни Средний Постол. К счастью, обошлось без жертв. По предварительным данным, водитель «Газели» уснул за рулем.

«Культурные» субсидии:

Удмуртия получит более 6 млн рублей из федерального бюджета. Деньги направят на развитие национальной политики в 2019 году. Всего субсидии получили 69 субъектов страны.

18:00, 27 июня, 2018
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#культура\n#дороги\n#кадры\n#удмурты\n#Ижевск\n#экология\n#власть и чиновники\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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