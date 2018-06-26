Видеообзор самых важных и интересных событий региона.

Ижевск. Удмуртия. Информационное агентство «Сусанин» подготовило видеообзор самых важных и интересных событий региона, которые произошли в Удмуртии за день.

Удмуртия в минуту: роспуск депутатов и штрафы за парковку на газонах Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Штраф за парковки на газонах:

Госсовет Удмуртии в первом чтении принял закон о штрафах за парковку на газонах. В случае оплаты в течение 20 дней сумма штрафа будет уменьшаться вдвое. Поправки принимаются до 7 сентября. О размере наказания для автолюбителей пока не сообщается.

Особый режим:

В Удмуртии вновь ввели особый противопожарный режим. Он будет действовать до 1 августа этого года. В лесах запрещается разводить костры. За этим будет следить государственная противопожарная служба.

Роспуск депутатов:

В парламенте Удмуртии проголосовали за роспуск двух советов депутатов. С данной инициативой выступил глава региона Александр Бречалов Речь идет о муниципальных образованиях «Камбарское» и «Чернушинское». Депутаты не собирались на заседания три месяца.

Без воды:

Более 50 жилых домов Ижевска останутся без горячей воды. Речь идет о домах на улицах Буммашевская, Дзержинского и 10 лет Октября. Воды здесь не будет до 9 июля.

Состояние «Ижстали»:

Министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова рассказала о ситуации в хоккейном клубе «Ижсталь». По ее словам, сейчас решается вопрос о недопущении банкротства команды и погашении долгов. Клуб планирует продолжить выступление в ВХЛ.