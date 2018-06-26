Особый противопожарный режим ввели в Удмуртии

Он будет действовать с 27 июня по 1 августа 2018 года.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь ввели особый противопожарный режим. Соответствующий документ подписан председателем правительства Удмуртской Республики Ярославом Семеновым и опубликован на сайте органов власти региона.

Особый противопожарный режим будет действовать с 27 июня по 1 августа 2018 года. В это время в лесах запрещено разведение костров. За этим будет следить государственная противопожарная служба. В населенных пунктах, прилегающих к лесам, будут созданы минерализованные полосы.

Напомним, что в этом году режим вводили с 15 мая по 15 июня.

За нарушение правил предусмотрены штрафы:

- на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей;

- на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей;

- на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей. Кроме того, если из-за нарушений требований пожарной безопасности начнется лесной пожар, предусмотрена также уголовная ответственность.

При обнаружении возгорания необходимо сообщить в службу пожарной охраны по телефонам 01, мобильная связь: 101, 112 или на прямую линию лесной охраны – 8(3412) 56-93-60, 8-800-100-94-00.

По данным синоптиков, всю неделю в Удмуртии температура воздуха будет выше +25 градусов Цельсия.