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Удмуртия оказалась на 49 месте в антинаркотическом рейтинге России

11:37, 26 июня, 2018
Дарья Саушина
11:37, 26 июня, 2018
Дарья Саушина
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#общество\n#наркотики\n#рейтинг\n#Удмуртия
Фото: pixabay.com
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Лучшие показатели у Архангельской области, Чукотки и Волгоградской области.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская Республика оказалась на 49 месте в федеральном антинаркотическом рейтинге. Список подготовлен федеральным проектом «Трезвая Россия». При его составлении учитывалось несколько показателей. Это число умерших от запрещенных веществ, численность больных наркоманией, состоящих на учете, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, количество административных нарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом средств.

Лидерами антинаркотического рейтинга, то есть субъектами, где ситуация наиболее благополучна, стали Архангельская область, Чукотский автономный округ и Волгоградская область. Они получили от 22,62 до 23,99 баллов. Удмуртия разместилась на 49 месте, набрав 32,74 балла. Неблагоприятная ситуация сложилась в Сахалинской области, Еврейской автономной области и Приморском крае.

По данным статистики, в России зарегистрировано около 600 тыс. наркозависимых, сообщают в «Трезвой России». По различным экспертным оценкам, число наркоманов в стране колеблется в пределах от 3 до 15 млн человек.

11:37, 26 июня, 2018
Дарья Саушина
124
0
#общество\n#наркотики\n#рейтинг\n#Удмуртия

 

 

 


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