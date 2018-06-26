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Новый остановочный павильон в Ижевске, магический ритуал судьи в Уфе и смерть комментатора во время матча: что произошло минувшей ночью

08:02, 26 июня, 2018
08:02, 26 июня, 2018
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#благоустройство\n#наркотики\n#Ижевск\n#Башкирия\n#футбол\n#полиция\n#Удмуртия\n#Уфа\n#суд\n#Картина дня
Фото: Pixabay
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро вторника, Удмуртия. Корреспонденты информагентства «Сусанин» предлагают приправить утреннюю чашку кофе обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Обновка:

Новый остановочный павильон установили на улице Ленина в Ижевске. По данным пресс-службы городских властей, он появился у собора Александра Невского.

«Кроме того, остановочный павильон «Монтажный техникум» по направлению в сторону центра приведен в нормативное состояние, убрана несанкционированная реклама», - отмечается в сообщении.

Благодарность:

Полицейские поблагодарили бдительного ижевчанина. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, мужчина задержал злоумыленника, распространявшего наркотики.

«В ночное время из окна своей квартиры мужчина увидел подозрительного молодого человека, который осуществлял закладки наркотиков в тайники около подъездов. Мужчина незамедлительно сообщил о данном молодом человеке в полицию, сам вышел на улицу и до приезда полицейских удерживал злоумышленника», - отмечают правоохранители.

Благодаря действиям горожанина удалось предотвратить сбыт сотен доз синтетического наркотика.

Ритуал:

Судья Ленинского районного суда Уфы Наиля Идиатова высыпала на пол в зале заседания соль и обвела ею свой стол. Как пишет Life, магический ритуал удивил участников заседания.

Инцидент произошёл перед рассмотрением иска жителей к местному заводу, который обвиняют в загрязнении питьевой воды. Войдя в помещение, участники процесса увидели соль на полу. Выяснить, зачем судья её рассыпала, не получилось — Идиатова не отвечала на вопросы.

Перемена места:

Иерусалим может лишиться права на проведение конкурса «Евровидение-2019». Как пишет НТВ, его, возможно, перенесут на фоне международных разногласий, связанных с переводом из Тель-Авива в Иерусалим американского посольства.

Как в свою очередь заявил министр культуры и спорта еврейского государства, если Израилю не удастся провести «Евровидение-2019» в Иерусалиме, то стране необходимо отказаться от проведения этого конкурса. Вместе с тем Иерусалим не сможет принять конкурс и по технической причине — в городе нет подходящей площадки.

Местная пресса сообщает, что с большой долей вероятности «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве, так как на его территории находится единственный концерт-холл, отвечающий всем требованиям. Отмечается, что окончательное решение по месту проведения «Евровидения» будет принято не позднее сентября этого года.

Смерть:

Бывший тренер египетской команды «Земалек» скончался во время матча третьего тура чемпионата мира — 2018 между командами Египта и Саудовской Аравии. Как пишет Газета, Абдрахим Мухаммед Негм комментировал игру национальной команды на одном из местных телеканалов.

Во время матча специалиста настиг сердечный приступ. Тренер был экстренно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Подопечные Эктора Купера потерпели поражение от саудовцев со счетом 2:1 и покинули мундиаль без единого набранного очка. 

08:02, 26 июня, 2018
1534
0
#благоустройство\n#наркотики\n#Ижевск\n#Башкирия\n#футбол\n#полиция\n#Удмуртия\n#Уфа\n#суд\n#Картина дня

 

 

 


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