Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов

О самых интересных новостях дня – в обзоре информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 25 июня, подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшего дня.

Плохая подготовка:

Начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин выразил недовольство подготовкой пляжей. По его словам, за первый месяц лета в водоемах погибли уже несколько подростков. Фомин уверен, что табличек «Купаться запрещено» для выхода из ситуации недостаточно.

Сокращение площадей:

В Удмуртии сократились площади посевов. Произошло это из-за падения закупочных цен на молоко. Свою роль сыграло также повышение цен на бензин и дизельное топливо.

Опрос жителей:

В Ижевске запустили голосование по качеству ремонта дорог. Оно продлится до 1 июля. Жителям предлагают оценить качество работ на участках, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В их числе – улица Пушкинская.

Трагедия на Каме:

В Сарапуле утонул выпускник 9 класса. Произошло это накануне, 24 июня. Мальчик с товарищами пытался переплыть Каму. Двух его друзей спасли проходящим катером.

О погоде:

Во вторник, 26 июня, в Удмуртии воздух может прогреться до тридцати четырех градусов в тени. При этом в ближайшие дни не исключены грозы с градом и усилением ветра.