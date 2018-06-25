О самых интересных новостях дня – в обзоре информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. Понедельник, 25 июня, подошел к концу в Удмуртии. Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили обзор самых интересных новостей минувшего дня.
Удмуртия в минуту: плохая подготовка пляжей и сокращение площади посевов
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". https://vk.com/id58647251 (Диктор Влад Цветков)
Плохая подготовка:
Начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин выразил недовольство подготовкой пляжей. По его словам, за первый месяц лета в водоемах погибли уже несколько подростков. Фомин уверен, что табличек «Купаться запрещено» для выхода из ситуации недостаточно.
Сокращение площадей:
В Удмуртии сократились площади посевов. Произошло это из-за падения закупочных цен на молоко. Свою роль сыграло также повышение цен на бензин и дизельное топливо.
Опрос жителей:
В Ижевске запустили голосование по качеству ремонта дорог. Оно продлится до 1 июля. Жителям предлагают оценить качество работ на участках, отремонтированных в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». В их числе – улица Пушкинская.
Трагедия на Каме:
В Сарапуле утонул выпускник 9 класса. Произошло это накануне, 24 июня. Мальчик с товарищами пытался переплыть Каму. Двух его друзей спасли проходящим катером.
О погоде:
Во вторник, 26 июня, в Удмуртии воздух может прогреться до тридцати четырех градусов в тени. При этом в ближайшие дни не исключены грозы с градом и усилением ветра.