Систему уже не первый год применяют в Ижевске.

Завьялово. Удмуртия. Волонтеры «Желтой бирки» в Удмуртии начнут стерилизовать собак в Завьялово. Об этом сообщает в группе автономной некоммерческой организации в соцсети ВКонтакте.

«Система стерилизации безнадзорных животных зарекомендовала себя во всем мире и в России как эффективная и гуманная методика сокращения численности безнадзорных животных», - отмечается в сообщении.

Эта система, которую уже применяют в Ижевске, включает не только отлов и стерилизацию, но и вакцинацию животных от бешенства. После всех процедур и заживления швов зверей будут выпускать обратно. У тех «бездомышей», которые прошли через руки волонтеров, на ушах красуется желтая бирка.

«Установка клипсы показывает, что животное стерилизовано и вакцинировано от бешенства, а также является показателем того, что собака была проведена по всем этапам программы, и позволяет в дальнейшем предотвратить повторный отлов животного», - отмечают активисты.

Напомним, автономная некоммерческая организация по защите животных «Жёлтая бирка» в 2018 году выиграла президентский грант в размере 463 620 рублей.