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Волонтеры «Желтой бирки» в Удмуртии начнут стерилизовать собак в Завьялово

13:58, 25 июня, 2018
13:58, 25 июня, 2018
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#Завьялово
Фото: vk.com/yellowbirkaz
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Систему уже не первый год применяют в Ижевске.

Завьялово. Удмуртия. Волонтеры «Желтой бирки» в Удмуртии начнут стерилизовать собак в Завьялово. Об этом сообщает в группе автономной некоммерческой организации в соцсети ВКонтакте.

«Система стерилизации безнадзорных животных зарекомендовала себя во всем мире и в России как эффективная и гуманная методика сокращения численности безнадзорных животных», - отмечается в сообщении.

Эта система, которую уже применяют в Ижевске, включает не только отлов и стерилизацию, но и вакцинацию животных от бешенства. После всех процедур и заживления швов зверей будут выпускать обратно. У тех «бездомышей», которые прошли через руки волонтеров, на ушах красуется желтая бирка.

«Установка клипсы показывает, что животное стерилизовано и вакцинировано от бешенства, а также является показателем того, что собака была проведена по всем этапам программы, и позволяет в дальнейшем предотвратить повторный отлов животного», - отмечают активисты.

Напомним, автономная некоммерческая организация по защите животных «Жёлтая бирка» в 2018 году выиграла президентский грант в размере 463 620 рублей.

13:58, 25 июня, 2018
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#Ижевск\n#животные\n#Удмуртия\n#благотворительность\n#Завьялово

 

 

 


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