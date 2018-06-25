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Фестиваль по брейк-дансу, HoliDay и «Открытое окно»: программа Дня молодежи-2018 в Ижевске

11:50, 25 июня, 2018
11:50, 25 июня, 2018
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#Ижевск\n#молодежь\n#город\n#Удмуртия\n#праздники
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Праздник состоится в среду, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. День молодежи отпразднуют в Ижевске в среду, 27 июня. По данным пресс-службы столицы Удмуртской Республики, этот день будет насыщен различными мероприятиями.

Утро:

Молодые люди в среду займут места в администрациях районов города. День самоуправления стартует в 10:00. Представители молодого поколения будут принимать участие в обсуждении вопросов благоустройства, улучшения социальной сферы, а после этого сформируют перечень конкретных предложений.

День:

В 13:00 в Летнем саду стартует межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Страна талантов». Одновременно начнет работу интерактивно-развлекательная площадка для детей и подростков «Логово», пройдут командные бои по лазертагу.

В 15:00 в администрации города участники дня самоуправления соберутся на итоговое совещание. Их предложения соберут в единый документ «Послание молодежи будущему главе Ижевска».

На площадке у монумента Дружбы народов в 16:00 начнется музыкальный фестиваль «Молодежная атмосфера». Он состоит из двух частей: праздника красок HoliDay и большой дискотеки с участием MC Следопыт, DJ Strelkov и DJ MIT, певца Max Faiz и группы Rauf & Faik и так далее.

Вечер:

Команды Удмуртской Республики и Пермского края встретятся в 17:00 на набережной Ижевского пруда на турнире по смешанным единоборствам.

В 18:00 на набережной состоится музыкальный рок-фестиваль «Открытое окно», который откроется проездом байкеров. Затем зрители увидят выступления ижевских рок-групп. Здесь же будет работать развлекательная площадка «Твой день», где можно будет принять участие в конкурсах, квестах, спортивных играх, посетить фотозону, игровые зоны, аттракционы виртуальной реальности.

В это же время в Летнем саду стартует оpenair «Танцуй Республика». Это танцевальная дискотека, выступление коллективов, конкурсы, интерактивные площадки, арт-зона, фотозона, викторина и другие мероприятия.

11:50, 25 июня, 2018
762
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#Ижевск\n#молодежь\n#город\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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