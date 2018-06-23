Кроме того, параллельно восстанавливают еще несколько городских дорог.

Глазов. Удмуртия. Южную кольцевую развязку начали ремонтировать в Глазове. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, работы стартовали в пятницу, 22 июня.

Пока на кольцевой развязке снимают старый асфальт. Как только этот этап работ завершится, дорожники начнут выравнивать асфальт и укладывать новое покрытие.

Кроме того, параллельно восстанавливают еще несколько городских дорог. В частности, асфальтобетон появился на улицах Гоголя и Вятской и на Красногорском тракте. На улице Кирова ремонтируют колодцы, а на Парковой укрепляют обочины.

«На улицах Толстого и Циолковского подрядчик заканчивает укладывать верхний слой щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - говорится в сообщении.