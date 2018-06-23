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Южную кольцевую развязку начали ремонтировать в Глазове

16:40, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
16:40, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
359
0
#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт
Фото: glazov-gov.ru
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Кроме того, параллельно восстанавливают еще несколько городских дорог.

Глазов. Удмуртия. Южную кольцевую развязку начали ремонтировать в Глазове. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, работы стартовали в пятницу, 22 июня.  

Пока на кольцевой развязке снимают старый асфальт. Как только этот этап работ завершится, дорожники начнут выравнивать асфальт и укладывать новое покрытие.  

Кроме того, параллельно восстанавливают еще несколько городских дорог.  В частности, асфальтобетон появился на улицах Гоголя и Вятской и на Красногорском тракте. На улице Кирова ремонтируют колодцы, а на Парковой укрепляют обочины.  

«На улицах Толстого и Циолковского подрядчик заканчивает укладывать верхний слой щебеночно-мастичным асфальтобетоном», - говорится в сообщении.

16:40, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
359
0
#дороги\n#Глазов\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#ремонт

 

 

 


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