В региональном парламенте считают, что для повышения этого показателя необходимо упростить процедуру постановки на учет самозанятых граждан, к примеру, при помощи электронной регистрации.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии только 10 человек зарегистрировались в качестве самозанятых. В региональном парламенте считают, что для повышения этого показателя необходимо упростить процедуру постановки на учет самозанятых граждан, к примеру, при помощи электронной регистрации, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«Многие просто не хотят легализовать свою деятельность, оправдывая это сложностью административной процедуры, проверками и нежеланием государственного регулирования своей работы», - говорится в сообщении.

По мнению председателя постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям Александра Майера, кроме электронной регистрации необходима масштабная работа с населением, чтобы показать реальные преимущества выхода из тени. Повышение уровня осведомлённости и стимулирование к официальной регистрации будет способствовать правовой защищённости как работников, так и их нанимателей, посчитали участники заседания профильной комиссии, которое состоялось 21 июня.

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых граждан до 15 июля 2018 года. Минфином России была предложена законодательная инициатива, призванная легализовать доходы самозанятых жителей страны. Предлагается ввести две ставки налогообложения: 3 процента от суммарного дохода за год, если деньги были получены от физлиц, и 6 процентов от доходов, которые поступили от юридических лиц.

По словам участников совещания, имеет смысл на уровне республики расширить перечень категорий самозанятых. Чаще всего в таких случаях речь идет о репетиторах, нянях и домработницах.