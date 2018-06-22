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Акция «Свеча памяти» в Ижевске, поражение Аргентины в матче на ЧМ по футболу и уход в армию рэпера Face: что произошло минувшей ночью

08:00, 22 июня, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 22 июня, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: susanin.news
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«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня пятница, 22 июня, впереди выходные, а пока мы продолжаем рассказывать о самых интересных событиях, которые произошли в мире, пока вы спали.

Свеча памяти

77 лет назад в 4:00 фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня в это время по всей стране проходит акция «Свеча памяти», и Ижевск не исключение. Ранним утром 22 июня жители города возложили цветы и зажгли свечи у Вечного огня в сквере Победы в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

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Также напоним, что сегодня в День памяти и скорби в Удмуртии будут проходить и другие мероприятия

ЧМ по футболу

Сборная Хорватии по футболу разгромила Аргентину на чемпионате мира. Матч второго тура группового этапа, который прошел вечером 21 июня, завершился со счетом 3:0.

Первый тайм, несмотря на упорную борьбу, закончился со счетом 0:0. Результативные атаки состоялись во втором тайме: на 53-й минуте нападающий хорватской сборной Анте Ребич открыл счет. На 80-й минуте капитан команды Хорватии Лука Модрич сделал счет 2:0, а затем полузащитник Иван Ракитич забил еще один мяч - 3:0.

Хорватия лидирует в группе D, она уже досрочно вышла в плей-офф.

Пропасть

Автобус со студентами упал с 70-метрового обрыва в Гватемале. Как сообщают «Известия», в результате погибли восемь человек. Всего в автобусе ехали 55 учащихся.

По предварительным данным, водитель потерял контроль над управлением транспортным средством.

Увидимся через год

Рэпер Face, настоящее имя которого Иван Дремин, заявил, что уходит в армию. Об этом он написал в Twitter.

FACE on Twitter

Ухожу в армию, увидимся через год

В комментариях под постом появилась фотография, на которой рэпер, предположительно, запечатлен во время прохождения призывной комиссии.

В конце мая Face и его знакомого доставили в столичный отдел полиции после произошедшей между ними драки, пишут РИА Новости.  Инцидент произошел в офисе на Большой Садовой, детали конфликта в полиции раскрыть отказались.

08:00, 22 июня, 2018
Диана Ворончихина
570
0
#общество\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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