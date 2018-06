Врезавшийся в дерево автомобиль в Ижевске, гибель российского шоумена в Колумбии и новый альбом Пола Маккартни: что произошло минувшей ночью

Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Сегодня четверг, 21 июня. Уже чувствуется приближение конца рабочей недели, а пока вы мечтаете о выходных, «Сусанин» традиционно рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли минувшей ночью в мире.

ДТП

Пользователи соцсетей продолжают делиться новостями с ижевских дорог. Так, вечером 20 июня на улице Красной рядом со Сбербанком перевернулся автомобиль. Очевидцы происшествия утверждают, что люди, находившиеся в машине, были пьяными.

Также накануне авария произошла на улице Песочная у АЗС «Браверс». Грузовая машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Ненасильственная смерть

В Колумбии умер российский шоумен Андрей Бородин. Как сообщают РИА Новости, эту информацию подтвердили в посольстве.

«В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, никакого криминала там нет, это была ненасильственная смерть», - сказал пресс-секретарь российского посольства Евгений Наумов.

После приезда в Колумбию Бородин не вставал на консульский учет в дипмиссии. «Посольство полностью держит под контролем ситуацию с погибшим и находится в контакте с местными властями», – отметил дипломат.

ЧМ по футболу

Сборные России и Уругвая обеспечили себе выход в 1/8 чемпионата мира по футболу 2018. Это стало понятно после встречи Уругвая с Саудовской Аравией, которая завершилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканцев.

Теперь у России и Уругвая по 6 очков. 25 июня в очном противостоянии сборные выясняют, кто выйдет с первого, а кто со 2 места.

Новый альбом

Британский музыкант, бывший участник легендарной группы Beatles Пол Маккартни выпустил новый сингл с песнями I Don’t Know и Come On To Me. Об этом пишут «Известия».

Песню I Don’t Know Маккартни описывает как «печальную и умиротворяющую балладу», а композиция Come On To Me – «шумный топот, который раздувает из искры пожар».

Ранее музыкант объявил о работе над новым студийным альбомом вместе с музыкальным продюсером Грегом Керстином, который также сотрудничал с рок-группой Foo Fighters и певицей Адель.