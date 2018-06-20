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Жительница Ижевска задолжала 4,5 млн налогов

15:40, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
15:40, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: УФССП по Удмуртии
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Приставы эвакуировали автомобиль женщины до момента, пока она не выплатит долг.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска задолжала 4,5 млн налогов. Приставы эвакуировали автомобиль женщины до момента, пока она не выплатит долг, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

«Пристав выставлял должнице требования о явке, неоднократно выходил по адресу проживания, но транспортное средство женщина скрывала», - говорится в сообщении.

Машину продадут через Росимущество, если хозяйка за 10 дней не оплатит долги.

15:40, 20 июня, 2018
Георгий Поветкин
702
0
#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#долги\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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