Приставы эвакуировали автомобиль женщины до момента, пока она не выплатит долг.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска задолжала 4,5 млн налогов. Приставы эвакуировали автомобиль женщины до момента, пока она не выплатит долг, сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

«Пристав выставлял должнице требования о явке, неоднократно выходил по адресу проживания, но транспортное средство женщина скрывала», - говорится в сообщении.

Машину продадут через Росимущество, если хозяйка за 10 дней не оплатит долги.