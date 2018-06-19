Обзор самых интересных новостей дня.
Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 19 июня, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги дня.
Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Сбежавший солдат:
В Удмуртии задержали солдата, который сбежал из войсковой части в Марий Эл 13 июня. Юноша обратился в комитет солдатских матерей. Он рассказал, что в части его «обижали». Сейчас сотрудники военной комендатуры разбираются в случившемся.
Сокращение производства:
Объемы промышленного производства сократились в Удмуртии. Снижение за первые пять месяцев 2018 года составило 7%. При этом в целом по стране этот показатель вырос на 3,2%.
Земля для многодетных:
В ижевском микрорайоне Люлли могут выделить еще 500 земельных участков для многодетных семей. Этот проект сейчас проходит общественные слушания. Документы направили в Минстрой Удмуртии.
Смертельный обгон:
Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии. Решивший совершить обгон по обочине водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». Автолюбитель и его пассажирка скончались на месте.
О погоде:
Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погоды. Синоптики рассказали, что в среду, 20 июня, в республике ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.