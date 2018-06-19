play
pause
  • $ 63.48 ↑
  • € 73.48 ↑

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

18:00, 19 июня, 2018
18:00, 19 июня, 2018
727
0
#промышленность\n#армия\n#Ижевск\n#погода\n#недвижимость\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
727
0

Обзор самых интересных новостей дня.

Ижевск. Удмуртия. Рабочий вторник, 19 июня, подошел к концу в Удмуртии. По традиции, корреспонденты информагентства «Сусанин» подводят итоги дня.

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)


Сбежавший солдат:

В Удмуртии задержали солдата, который сбежал из войсковой части в Марий Эл 13 июня. Юноша обратился в комитет солдатских матерей. Он рассказал, что в части его «обижали». Сейчас сотрудники военной комендатуры разбираются в случившемся.

Сокращение производства:

Объемы промышленного производства сократились в Удмуртии. Снижение за первые пять месяцев 2018 года составило 7%. При этом в целом по стране этот показатель вырос на 3,2%.

Земля для многодетных:

В ижевском микрорайоне Люлли могут выделить еще 500 земельных участков для многодетных семей. Этот проект сейчас проходит общественные слушания. Документы направили в Минстрой Удмуртии.

Смертельный обгон:

Два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии. Решивший совершить обгон по обочине водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ». Автолюбитель и его пассажирка скончались на месте.

О погоде:

Жителей Удмуртии предупредили об ухудшении погоды. Синоптики рассказали, что в среду, 20 июня, в республике ожидаются сильные дожди. Местами возможны грозы. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

18:00, 19 июня, 2018
727
0
#промышленность\n#армия\n#Ижевск\n#погода\n#недвижимость\n#видео\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
21668

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

16121
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14508
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

10696
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8504
09:55, 17 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
25136

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

4556
14:26, 17 июня, 2018

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3153
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2820
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2739
10:29, 14 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
62492

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2969
11:57, 12 июня, 2018

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2607
15:48, 15 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2127
16:45, 16 июня, 2018

Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка

2107
19:30, 16 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: сбежавший солдат и ухудшение погоды

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

Жители против строительства асфальтового производства