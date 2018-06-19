play
pause
  • $ 62.69 ↑
  • € 72.53 ↓

Останки погибшего в годы Великой Отечественной войны лётчика захоронили в Ижевске

09:03, 19 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
09:03, 19 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
338
0
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
338
0

Прах солдата был погребён под звуки Гимна Российской Федерации и залпы воинского салюта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске захоронили останки воздушного стрелка Александра Осинцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба администрации города, торжественная церемония прошла в понедельник, 18 июня, накануне Дня памяти и скорби, на воинском мемориале Северного кладбища.

Отметим, что Александр Осинцев родился в Ижевске 18 сентября 1917 года, окончил Ижевский индустриальный техникум. Работал на Ижевском мотозаводе, с 25 мая 1938 года - на заводе № 74 (Ижевский машиностроительный завод) в цехе № 41 в качестве заместителя начальника ОТК. В Красную Армию Осинцева призвали 15 сентября 1938 года.

Экипаж самолёта ДБ-3А, в котором воевал старший сержант Александр Осинцев, входил в состав 22-го дальнего бомбардировочного авиаполка, и был сбит 7 августа 1941 года.

Командир поискового отряда «Пирамида» города Холм Новгородской области Михаил Брынев рассказал, что два года назад в Рдейских болотах установили место падения самолёта и, несмотря на все сложности поисковой операции, подняты останки двух членов экипажа бомбардировщика, один из них - воздушный стрелок, старший сержант Александр Осинцев, уроженец Ижевска. 4 мая 2018 года на Холмской земле состоялась передача останков воздушного стрелка Александра Осинцева его внучатому племяннику Виталию Осинцеву.

Прах старшего сержанта был погребён под звуки Гимна Российской Федерации и залпы воинского салюта.

09:03, 19 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
338
0

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала жителям Удмуртии о борьбе с диабетом

13:58, 15 июня, 2018
20911

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

15966
16:25, 13 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

14384
08:30, 13 июня, 2018

Глава Удмуртии предложил распустить советы депутатов в двух муниципальных образованиях республики

10344
12:35, 14 июня, 2018

Жители Удмуртии сообщили о НЛО

8339
09:55, 17 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
25082

Российские профсоюзы предложили смягчить повышение пенсионного возраста для женщин

3772
14:26, 17 июня, 2018

Правительство России может смягчить пенсионную реформу

3098
10:49, 16 июня, 2018

Котик из Эрмитажа указал на победителя первого матча Чемпионата мира по футболу-2018

2804
18:59, 13 июня, 2018

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

2707
10:29, 14 июня, 2018

Питон проглотил пожилую женщину в Индонезии

13:38, 16 июня, 2018
57433

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2946
11:57, 12 июня, 2018

Драгоценные камни падают с неба на жителей Гавайских островов

2577
15:48, 15 июня, 2018

В США найдены мертвыми четверо детей-заложников и захвативший их мужчина

2091
13:19, 12 июня, 2018

Ученые: животные переходят на ночной образ жизни из страха перед людьми

2075
16:45, 16 июня, 2018

Мультимедиа

В Зоопарке Удмуртии проводят чемпионат по футболу среди морских свинок

Жители против строительства асфальтового производства

Удмуртия в минуту: долги Ижевска перед ДРЭУ и «золото» кикбоксёров

18 июня, 2018