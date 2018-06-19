Останки погибшего в годы Великой Отечественной войны лётчика захоронили в Ижевске

Прах солдата был погребён под звуки Гимна Российской Федерации и залпы воинского салюта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске захоронили останки воздушного стрелка Александра Осинцева, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Как сообщает пресс-служба администрации города, торжественная церемония прошла в понедельник, 18 июня, накануне Дня памяти и скорби, на воинском мемориале Северного кладбища.

Отметим, что Александр Осинцев родился в Ижевске 18 сентября 1917 года, окончил Ижевский индустриальный техникум. Работал на Ижевском мотозаводе, с 25 мая 1938 года - на заводе № 74 (Ижевский машиностроительный завод) в цехе № 41 в качестве заместителя начальника ОТК. В Красную Армию Осинцева призвали 15 сентября 1938 года.

Экипаж самолёта ДБ-3А, в котором воевал старший сержант Александр Осинцев, входил в состав 22-го дальнего бомбардировочного авиаполка, и был сбит 7 августа 1941 года.

Командир поискового отряда «Пирамида» города Холм Новгородской области Михаил Брынев рассказал, что два года назад в Рдейских болотах установили место падения самолёта и, несмотря на все сложности поисковой операции, подняты останки двух членов экипажа бомбардировщика, один из них - воздушный стрелок, старший сержант Александр Осинцев, уроженец Ижевска. 4 мая 2018 года на Холмской земле состоялась передача останков воздушного стрелка Александра Осинцева его внучатому племяннику Виталию Осинцеву.



Прах старшего сержанта был погребён под звуки Гимна Российской Федерации и залпы воинского салюта.