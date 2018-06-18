Традиционный обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 18 июня, стало известно, что «Дорожное ремонтно-эксплуатационное упрваление» перестала убирать мусор с улиц и мыть дороги в Ижевске. Дело в том, что власти столицы задолжали предприятию более 80 млн рублей. В администрации города пообещали решить проблему.
Удмуртия в минуту: долги Ижевска перед ДРЭУ и "золото" кикбоксёров
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Впервые в списке:
Временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный впервые вошел в медиарейтинг глав столиц Поволжья. Он занял восьмое место, опередив коллег из 6 городов.
«Золото» Кубка мира:
Ижевские кикбоксёры привезли четыре медали высшей пробы из Италии. Линар Багаутдинов и Мария Кунгурцева выступили в составе сборной России на Кубке мира. Каждый из спортсменов завоевал по два «золота».
Помогли ребенку:
В Ижевске полицейские помогли пятилетнему мальчику вернуться домой. Гуляющего в одиночку малыша заметила прохожая, которая и сообщила стражам порядка. Маму ребенка после произошедшего привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
О погоде:
В Удмуртии к концу недели существенно потеплеет. Воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Во вторник в республике осадков не ожидается, в среду возможны грозы. Местами дожди сохранятся и в четверг.