Удмуртия в минуту: долги Ижевска перед ДРЭУ и «золото» кикбоксёров

Традиционный обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 18 июня, стало известно, что «Дорожное ремонтно-эксплуатационное упрваление» перестала убирать мусор с улиц и мыть дороги в Ижевске. Дело в том, что власти столицы задолжали предприятию более 80 млн рублей. В администрации города пообещали решить проблему.

Впервые в списке:

Временно исполняющий полномочия главы Ижевска Сергей Задорожный впервые вошел в медиарейтинг глав столиц Поволжья. Он занял восьмое место, опередив коллег из 6 городов.

«Золото» Кубка мира:

Ижевские кикбоксёры привезли четыре медали высшей пробы из Италии. Линар Багаутдинов и Мария Кунгурцева выступили в составе сборной России на Кубке мира. Каждый из спортсменов завоевал по два «золота».

Помогли ребенку:

В Ижевске полицейские помогли пятилетнему мальчику вернуться домой. Гуляющего в одиночку малыша заметила прохожая, которая и сообщила стражам порядка. Маму ребенка после произошедшего привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

О погоде:

В Удмуртии к концу недели существенно потеплеет. Воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Во вторник в республике осадков не ожидается, в среду возможны грозы. Местами дожди сохранятся и в четверг.