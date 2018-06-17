Дом с десятью «невидимыми» узбеками нашли в Ижевске

Граждане Узбекистана никогда там не проживали.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Первомайского района Ижевска нашла в Ижевске «резиновый дом», в котором по месту пребывания было зарегистрировано десять граждан Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Собственник дома по ул. Пионерская, 35 сообщил, что фактически никто из указанных иностранных граждан по данному адресу никогда не проживал. Они были зарегистрированы на возмездной основе, без намерения на дальнейшее проживание. Отсутствие иностранцев подтвердили и соседи.

По результатам проверки собственник дома привлечена к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), все незаконно зарегистрированные иностранные граждане сняты с регистрационного учета.