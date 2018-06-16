В Ижевске пройдет первый пушистый фестиваль «Хочу домой»

Гости смогут узнать больше о котах и кошках, а также выбрать себе любимца.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 июня пройдет первый пушистый фестиваль «Хочу домой». Как сообщают организаторы, гостей ждут более полусотни кошек, котов и котят, спасенных с улиц города.

Всех участников фестиваля можно будет забрать домой. Для этого нужно будет предъявить кураторам животных паспорт.

«Все животные привиты, социализированы, обработаны от паразитов, стерилизованы/кастрированы», - отмечают организаторы.

Также в рамках фестиваля пройдут различные мастер-классы, «круглый стол» с ветеринарами, песочное шок и выступления творческих коллективов гороад.

«Если же вы ещё не решили взять животное из приюта, то приезжайте на выставку, чтобы зарядиться позитивом наших хвостатых и усатых, пообщаться с ними, а также привезти корм, вкусняшки, лекарства и полезные вещи для приюта «Кот и Пес», - приглашают организаторы.

Стартует фестиваль в 12:00 в «Аляска Лофт» по адресу: проезд Дзержинского, 3.