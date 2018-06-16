В Удмуртии жители одной из деревень выступили против строительства асфальтосмесительной установки

В ближайшее время планируется провести встречу с собственниками объекта.

Старое Мартьяново. Удмуртия. Жители деревни Старое Мартьяново Завьяловского района Удмуртии выступили против строительства асфальтосмесительной установки рядом с населенным пунктом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Накануне, 15 июня, в деревне состоялся сельских сход.

«Собравшиеся выразили сомнения в законности появления объекта, а также опасения по возможному ухудшению экологической ситуации и состояния дороги», - говорится в сообщении.

Глава муниципального образования «Завьяловское» Роман Липин рассказал собравшимся, что установка не является объектом капитального строительства, поэтому разрешения на строительство не требуется.

«Установка стоит за чертой населенного пункта, в конце 2016 года эти земли были переведены в земли промышленного назначения. Тем не менее, в ближайшее время пройдут две экспертизы. Первая – на признание объектом капитального строительства. Вторая – по установлению уровня экологической безопасности объекта», - рассказал Липин.

В свою очередь, жители высказали намерение оспорить перевод земель в класс промышленных и остановить работу объекта.

В ближайшее время планируется провести встречу с собственниками объекта.

Напомним, недалеко от деревни планируют разместить асфальтосмесительную установку. В России это не первый такой объект, но в Удмуртии раньше подобных сооружений не было. Установка оборудована фильтрами, а санитарная зона составляет 687 кв.м.